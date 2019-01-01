"علشان ماتروحش لطبيب في الحظر".. نصائح للحماية من آلام الأسنان

في ظل تفشي الفيروس القاتل في مختلف البلدان، حذّرت السلطات الصحية في العديد من دول العالم من زيارة طبيب الأسنان لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وهنا تبرز أهمية العناية بالأسنان في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، لذا قدمت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، مجموعة من النصائح التي تبقيك بعيدا عن طبيب الأسنان، أهمها مايلي:

تنظيف الأسنان مرتين في اليوم

نظف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار وقبل النوم، باستخدام فرشاة أسنان صغيرة ناعمة لتنظيف أطراف أسنانك السفلية ولثتك.

استخدم معجون أسنان بالفلورايد

استخدام الفلورايد موضعيا على الأسنان يجعلها أقوى وأكثر مقاومة للتسوس، فهي المادة الوحيدة التي يمكن أن تساعد على منع تسوس الأسنان المبكر.

استخدم الماء والملح أو بيروكسيد الهيدروجين

وأظهرت الدراسات أن المضمضة بالماء والملح، أو استخدام غسول الفم الحاوي على بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يقتل الفيروسات مثل فيروس كورونا.

تجنب الوجبات الخفيفة والأطعمة السكرية

نخاطر بتسوس أسناننا من خلال تناول الفواكه وعصائر الفاكهة والأطعمة السكرية، وينصح الخبراء بتناول هذه الأطعمة خلال أوقات الوجبات (أو 40 دقيقة قبل أو بعد الوجبة)، أو اختر وجبات خفيفة خالية من السكر بدلاً من ذلك، مثل الأجبان أو الخضروات.

مسكنات الآلم

من الضروري توفر المسكنات مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين للتخلص من الشعور بألم الأسنان في الحالات الضرورية.