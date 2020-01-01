ظاهرة فلكية.. القمر العملاق يزين سماء العالم قبل ساعات من بدر شعبان

06:25 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
القمر العملاق

القمر العملاق

كتب: فادية إيهاب

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ساعات قليلة تفصلنا عن حدث فلكي جديد يقع في شهر أبريل، وهو أن يصبح القمر عند أقرب مسافة له من الأرض، اليوم الثلاثاء، قبل يوم من تكون القمر العملاق

القمر يظهر بدرا لعيوننا لمدة ثلاثة أيام متتالية

وبحسب الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن القمر يظهر بدرا لعيوننا لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك عندما يكون فيها كمال استدارة قرص البدر 98% فقط حيث نراه بدرا ولا تلاحظ عيوننا المجردة عدم استكمال القرص بالكامل، ولكنه يصل 100%، الأربعاء 8 أبريل، ثم يقل مرة أخرى ويصل 98% الخميس.

وأوضح تادرس، خلال حديثه مع "الوطن"، أن السوبر المون البادئ في تكوينه، يعد الثالث لهذا العام 2020، وسمي بأسماء كثيرة من قبل القبائل الأمريكية منها القمر الوردي وقمر العشب النامي وقمر البيض وقمر السمك وغيره لكونه يأتي في قمة فصل الربيع،

والقمر العملاق يحدث عندما يكون القمر بدرا وفي نفس الوقت في أقرب مسافة له من الأرض ولهذا يبدو حجمه أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من المعتاد.

ويكون البدر العملاق قريبا من نقطة الحضيض في مداره حول الارض، ونقطة الحضيض هي منطقة في مدار القمر تكون فيها المسافة بين الأرض والقمر أقل من 360 ألف كيلومتر، بحسب تادرس.

وفي هذه الحالة يظهر قرص القمر أكبر قليلا من قرصه في الشهور العادية، ولذلك نسميه القمر السوبر أو القمر العملاق، والذي يراه كل سكان العالم أثناء الليل حيث يظهر ضخماً بنسبة 14% وأكثر اشراقا بنسبة 30% من البدر العادي.

ويشرق البدر العملاق مع غروب الشمس ويبقى في السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فجر اليوم التالي، ويمكن أن يحدث القمر السوبر وهو في حالة محاق (أي لا نراه) في شهور أخرى من العام ولكننا نحس تأثيره في ظاهرة المد والجذر الذي يكون أقوى من تأثيره بالأيام العادية

 

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