للرجال.. فوائد عسل النحل في تقوية المناعة وعضلات القلب والقدرة الجنسية

11:02 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
عسل النحل

عسل النحل

كتب: منة العشماوي

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من المتعارف عليه أن عسل النحل يحتوي على فوائد عدة للإنسان في علاج الكثير من الأمرض والوقاية منها، ولكن ربما لا يعلم العديد من الناس أهمية عسل النحل للرجال في عدد من المشاكل.

وترصد "الوطن"، فيما يلي فوائد عسل النحل للرجال وكيفية استخدامه للقدرة الجنسية من خلال 3 طرق وفقا لموقعي "healthline" وBalanceblog.bistromd".

فوائد عسل النحل للرجال

- يقوي عضلات القلب ويحمي من الجلطات.

- يعزز القدرة الجنسية.

- يقي من الإصابة بأمراض السرطان.

- يحمي الجسم طول اليوم، عند تناوله على الريق وينقيه من السموم.

- يزيد من معدل إنتاج الحيوانات المنوية.

- يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي.

- يساعد في فقدان الوزن.

- يقوي المناعة.

- يعالج مشاكل فقر الدم.

- يقي من الإصابة من البكتيريا والميكروبات.

3 طرق لاستخدام العسل للجنس

الطريقة الأولى

وضع ملعقة من الزنجبيل على كوب ماء مغلي ومزجهما وبعد ذلك إضافة محتوى 5 ثمرات من الليمون ثم ملعقة عسل النحل وتركه لمدة 30 دقيقة وتناوله.ن

الطريقة الثانية

خلط عسل النحل مع كمية من حبة البركة المطحونة، وتناولها مرة صباحا ومرة مساءا، حيث تعد من الخلطات السحرية في حال الانتظام عليها كونها تعالج مشكلة الضعف الجنسي.

الطريقة الثالثة

وضع زنجبيل مطحون داخل ماء دافئ ثم تركه لفترة وإضافة ملعقة من عسل النحل ويترك فترة حتى يبرد وتناوله.

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