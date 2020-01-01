بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تطلب تعليق أسواق بيع الحيوانات

دعت المسؤولة عن قضايا التنوع البيولوجي في الأمم المتحدة، إلى فرض حظر عالمي على أسواق الحيوانات البرية من أجل منع انتشار الأوبئة في المستقبل، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

على الدول التحرك لمنع الأوبئة في المستقبل

وقالت الأمينة التنفيذية بالنيابة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إليزابيث ماروما مريما، إن على الدول التحرك لمنع الأوبئة في المستقبل، من خلال حظر الأسواق الرطبة التي تبيع الحيوانات الحية والميتة للاستهلاك البشري، لكنها حذرت من العواقب غير المقصودة لمثل هذا الإجراء.

وأوضحت مريما، أن هناك روابط واضحة بين تدمير الطبيعة والأمراض البشرية الجديدة، مضيفة: "إذا لم نعتنِ بالطبيعة فإنها لن تعتني بنا".

وأصدرت الصين حظرا مؤقتا على أسواق الحيوانات البرية، حيث يجري الاحتفاظ بهذه الحيوانات حية في أقفاص صغيرة أثناء بيعها، وغالبا في ظروف غير صحية، حيث تحتضن الأمراض التي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى البشر، وذلك بعدما ساد اعتقاد بأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كان مصدره سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان وسط الصين، بؤرة انتشار الفيروس في أواخر العام الماضي.

وبينما يعتبر البعض أنه سيكون من الجيد حظر أسواق الحيوانات الحية كما فعلت الصين وبعض الدول، فإن آخرين يؤكدون أن هذه الخطوة قد تضر مجتمعات ريفية فقيرة تعتمد على هذه التجارة، خصوصا في قارة أفريقيا.

وذكرت "مريما" في هذا السياق: "ما لم نحصل على بدائل لهذه المجتمعات، فقد يكون هناك خطر من فتح التجارة غير القانونية في الحيوانات البرية، وهو ما سيقودنا إلى أزمات أكبر من بينها تعريض بعض الأنواع لخطر الانقراض"، مضيفة أننا بحاجة إلى النظر في كيفية تحقيق التوازن بين حظر أسواق الحيوانات ووضع قوانين تحد من التجارة غير القانونية في المستقبل.

ومع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تصاعد الحديث عن أن تدمير البشرية للطبيعة يخلق ظروفا لانتشار الأمراض الجديدة حيوانية المنشأ.

ودعا الأمين العام لمؤسسة الصين للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء جين فنج تشو، السلطات، إلى الإبقاء على الحظر المفروض على أسواق الحيوانات البرية بشكل دائم، قائلا: "أوافق على أنه يجب فرض حظر عالمي على الأسواق الرطبة، الأمر الذي سيساعد كثيرا في الحفاظ على الحياة البرية وحماية أنفسنا من التواصل غير الصحي مع الحيوانات".

وأكد الأمين العام لمؤسسة الصين للحفاظ على التنوع البيولوجي، أن أكثر من 70% من الأمراض البشرية مصدرها الحيوانات البرية، مشيرا إلى أن العديد من الحيوانات أصبحت مهددة بالانقراض بسبب تناولها طعاما.