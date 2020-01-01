الأمريكيون من أصل صيني يواجهون العنصرية بجمع تبرعات لمواجهة كورونا

أزمة كبيرة واجهها الأمريكيون من أصل صيني عقب انتشار فيروس كورونا المستجد وخروجه من مدينة ووهان الصينية ليغزو العالم، حيث تعرضوا للعديد من الإساءات والعنصرية، خاصةً مع تسمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفيروس باسم "الفيروس الصيني"، إلا أنهم في الوقت الحالي تجاوزوا تلك الإساءات ويواجهونها بجمع تبرعات لمواجهة تفشي المرض في الولايات المتحدة.

وحسب تقرير نشرته مجلة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الأمريكيين الصينيين يستغلون شبكاتهم الاجتماعية العميقة لشراء الإمدادات الطبية لأمريكا، فعلى سبيل المثال كان الدكتور بيتر لي، طبيب غرفة الطوارئ من مونتفيل، نيوجيرسي، على وشك الانهيار في الوقت الذي قضاه في تطبيق WeChat الشهر الماضي.

كان لي محاصرًا على جميع الجبهات، ففي العمل كان يتجنب التعرض للفيروس باستمرار، وفي المنزل، كان قلقًا بشأن إصابة زوجته الحامل وبناته الصغار، وفي حياته اليومية، كان يعيش وسط حالة من التحيز الجديد ضد الأمريكيين الصينيين.

قال الدكتور لي، 34 عاما، الذي انتقل والده من بكين نيويورك، مع 60 دولارًا في جيبه عام 1986: "تعليقات مثل تسمية الفيروس الصيني لها نتائج سلبية على شخص مثلي"، إلا أن مشاركته في 20 مارس على WeChat كانت تدور حول الخطر المحدق الذي يواجهه هو وزملاؤه الأطباء بسبب نقص معدات الحماية الشخصية، وخاصة الأقنعة والأثواب.

بعد ثلاثة أيام، نجحت مناشدة الدكتور لي في الحصول على معدات واقية، حيث استجاب أعضاء جمعية ميلبورن شورت هيلز الصينية، التي تقع على بعد حوالي 20 ميلًا من مونتفيل، وجمعوا أكثر من 50 ألف دولار وحصلوا على 10 آلاف قناع وأثواب وقطع أخرى من المعدات من شركة صينية مع مستودع في كوين، وتم توزيعهاعلى المستشفى الذي يعمل به لي ومستشفيات أخرى.

وفي نفس الوقت في ولاية نيويورك، كانت جمعية Long Island الصينية الأمريكية تقدم أكثر من 10 آلاف قناع لثلاثة مستشفيات وما يقرب من 8 آلاف قناع جراحي لخدمة التمريض في الولاية.

الأمريكيون الصينيون يستخدمون WeChat لجمع التبرعات وشراء الإمدادات الطبية

وفي جميع أنحاء نيويورك ونيوجيرسي، تتحد مجموعات صغيرة من الجالية الصينية الأمريكية لمحاربة الوباء، رغم الإهانات العنصرية والهجمات الجسدية، عن طريق استخدام برنامج التواصل الصيني WeChat في الغالب، حيث يقومون بإنشاء شبكات واسعة وحشد اتصالاتهم في أمريكا والصين لشراء الإمدادات للأطباء والممرضات المحتاجين.

تأتي بعض المعدات مباشرة من الصين، من شركات مثل Dasheng في شنغهاي، حيث تقول تينجتشو وو، المتحدثة باسم الجمعية في ميلبورن، إن بعض الشركات تطلب شراء شحنات كبيرة، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن ومكلفة للغاية بالنسبة لمجموعة محلية واحدة، ولكن التواصل مع مجموعات متعددة على WeChat ساعد في حل هذه المشكلة: "نحن نقول دعنا نتحدث هل تريدون شراء هذا معًا؟ ".

وقالت ماي نجاي، أستاذ الدراسات الآسيوية والتاريخية الأمريكية بجامعة كولومبيا، إن التنظيم على WeChat الذي يفضله العديد من الأمريكيين الصينيين لأن أصدقاءهم وأقاربهم في الصين يمكنهم استخدامه، أمر معتاد، فالمجتمع نفسه منظم والصينيون لديهم كل أنواع الجمعيات، بعضها قائم على المهنة والبعض الآخر يعتمد على المنطقة التي تأتي منها الأسرة في الصين، هناك تاريخ من الشبكات، وتاريخ التقاء عندما تكون هناك مشكلة.

جمع تحالف الأمريكيين الآسيويين، وهي مجموعة في نيويورك تضم أكثر من ألف عضو، ما يقرب من 250 ألف دولار منذ يناير، ويتوقع الحصول على 80 ألف قناع N95 لمستشفيات نيويورك هذا الشهر، كما جمعت مجموعة من الأساتذة الصينيين الأمريكيين في جامعة روتجرز 12 ألف دولار وأكثر من 4 آلاف قناع لدعم مستشفى في نيو برونزويك، وتبرعت كنيسة في بارسيباني بآلاف الأقنعة للمستشفيات وحتى لمحطات الوقود المحلية، حيث لا يزال يتعين على العاملين فيها ضخ الغاز بموجب القانون.

الكاتب شين تونج في مانهاتن، استفاد من مجموعات أصدقائه المختلفة على Facebook، بما في ذلك Burning Man وOccupy Wall Street، لجمع الأموال والعثور على الإمدادات، فعلى سبيل المثال، جمعت مجموعته من خريجي الكلية حتى الآن حوالي 100 ألف دولار، أولاً لمساعدة الصين والولايات المتحدة الآن.

التبرعات جاءت من كل من الأمريكيين والمواطنين الصينيين

وتبرعت المجموعة بالإمدادات الطبية إلى مركز SUNY Downstate الطبي في بروكلين، و Lenox Hill في مانهاتن ومستشفيات المدينة الأخرى، وقال "لقد خصصنا بسرعة أكثر من 10 آلاف قناع بهذه الأموال"، مشيرًا إلى أن التبرعات جاءت من كل من الأمريكيين والمواطنين الصينيين، ولكن تتمسك بعض الشركات بالسرية وعدم الكشف عن اسمها.

وتعهدت مؤسسات قادة الأعمال بما في ذلك جاك ما وجو تساي، مؤسسا شركة Alibaba، بإرسال مليون قناع جراحي ومليون قناع N95 إلى ولاية نيويورك، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت مؤسسة جو وكلارا تساي والحكومة الصينية بإرسال شحنة من جهاز التنفس إلى مطار كينيدي الدولي في نيويورك، كما قاد لي لو، رئيس Himalaya Capital Management، حملة تبرعات كبيرة، وجمعت لجنة المائة، وهي منظمة صينية أمريكية قيادية، مليون دولار.

وأكد السيد شين أشار أن الجهود الشعبية للمجموعات الصغيرة أسفرت عن نتائج مهمة، قائلًا: "بصفتي عالم اجتماع، كان من المدهش أن نلاحظ عدم قدرة المؤسسات الكبيرة على الاستجابة، وكيف يكون العكس صحيحًا مع المجموعات المترابطة والمتقاربة للغاية".

ثمانية مستشفيات طلبت من جمعية ميلبورن المساعدة منذ أن بدأت مبادرتها، وفي آخر إحصاء، تم فحص ما يقرب من 50 مصنعا صينيا للأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من قبل حوالي 100 متطوع.

وقالت ماريا وو المتحدثة باسم جمعية ميلبورن: "يمكن لمتطوعينا أن يعرفوا ما هو مزيف وما هو حقيقي في ثانية واحدة، وبمجرد توقيع المستشفيات على الأوراق، تكون الأقنعة لهم، وتتوقع الجمعية أن تتلقى بحلول منتصف شهر أبريل ما لا يقل عن 5 آلاف قناع إضافي و650 رداء طبيا مباشرة من الصين".