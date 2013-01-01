لديه 25 من أحفاد الأحفاد.. بريطاني يدخل "جينيس" كأكبر معمر بالعالم

أصبح البريطاني روبرت ويتون، أكبر معمر في العالم لعام 2020، بعد بلوغه عمر الـ112 عامًا، ليدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية يوم 30 مارس الماضي، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولم يتمكن مسؤولو موسوعة "جينيس" من مقابلة روبرت ويتون بصفة شخصية كما جرت العادة، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن تم تسجيل مقطع مصور له بداخل منزله، وتم الغناء له، وكذلك تقديم الشهادة التي تحمل اللقب.

وحصل روبرت ويتون على لقب الرقم القياسي كأكبر معمر، بعد وفاة شيتيتسو واتانابي الياباني، يوم 23 فبراير الماضي عن عمر ناهز 112 عاما و355 يوما.

وقال ويتون: "لا أستطيع أن أقول إنني مسرور لسماع أن الحامل السابق للقب قد مات، لكنني سعيد جدا لأنني تمكنت من العيش طويلا وتكوين صداقات كثيرة".

بداية نشأة روبرت ويتون

ولد روبرت ويتون يوم 29 مارس 1908 في كينجستون أبون هال، بمدينة يوركشاير، وكان واحدا من 7 أشقاء، ولضمان بقائه في المدرسة حتى بلوغه 16 عاما، دفع والده 3 جنيهات استرليني إضافية لكل فصل دراسي يتلقاه، ومن هنا بدأ تعلم الهندسة البحرية.

ثم انتقل ويتون إلى تايوان، ليمضي عامين في تعلم لغة الماندرين، وبدأ التدريس في مدرسة تبشيرية، وفي عام 1937 تزوج أجنيس التي كانت أيضا معلمة، وكانا التقيا أثناء دراستهما في إنجلترا، وولد طفلهما الأول في تايوان، قبل أن يقرروا العودة إلى المملكة المتحدة في عام 1939، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، انتقلت الأسرة للإقامة في تورنتو بكندا.

وخلال إقامتهما في كندا، استقبل روبرت ويتون وزوجته أجنيس مولودان آخران، وتمكنوا في النهاية من العودة إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء الحرب في عام 1945، وفور استقرارهم في بريطانيا، تولى منصب التدريس في جامعة سيتي في لندن.

ولدى "ويتون" 10 أحفاد و25 من أحفاد الأحفاد، وفي مارس 2018 احتفل بأن يصبح معمّر.

ويعد جيرمون كيمورا من الياباني، أكبر رجل معمر على الإطلاق، حيث ولد في 19 أبريل 1897، وتوفي عن عمر 116 عاما و54 يوما في 12 يونيو 2013.

والجدير بالذكر أن، كين تاناكا، هي أكبر معمرة أنثى في العالم، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 117 في يناير لعام 2020.