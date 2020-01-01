سارا على أخشاب معلقة بالهواء.. سائحان يثيران القلق في الصين (فيديو)

07:11 ص | الإثنين 06 أبريل 2020
أثناء سير إحداهما على القطع الخشبية

أثناء سير إحداهما على القطع الخشبية

كتب: وكالات

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أثار سائحان في الصين القلق، بعدما قررا المشي على قطع أخشاب معلقة في الهواء، لكنها غير مرتبطة ببعضها البعض، حيث يضطر كل منهما لوضع أقدامه على قطعة خشب بينما تكون الأخرى حرة الحركة خلال الانتقال عليها.

وعلى الرغم من صعوبة تلك المغامرة المرعبة، إلا أن كلاهما قام بالمشي على تلك الأخشاب، الممتدة في أعلى إحدى الوديان الصخرية في الصين، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتداولت صحيفة "تشاينا ديلي"، مقطع الفيديو، مشيرة إلى أن الأخشاب التي استخدمها السائحان معلقة على بعد مئات الأمتار فوق الوادي، مشيرة إلى أنها حرة الحركة.

وقالت الصحيفة: "السائحان قاما بمغامرة تهتز لها القلوب عندما قررا المشي على تلك القطع الخشبية المعلقة في سماء الوادي".

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