فيديو.. أكياس الجثث تمتلئ بضحايا كورونا وتتراكم بأروقة مستشفيات أمريكا

تظهر صور مروعة أكياس جثث ضحايا كوفيد-19 تملأ أروقة مستشفيات مدينة بروكلين الموجودة في ولاية نيويورك الأمريكية، إذ تصارع البلاد وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

وانتشرت لقطات عديدة من أكثر من موقع في بروكلين، منها صور مقلقة لعدة مرضى متوفين في أكياس برتقالية على نقالات داخل مركز "ويكوف هايتس" الطبي في منطقة "بوشويك"، بحسب موقع "نيويورك بوست".

وتوجد لقطات أخرى لأفراد طبيين يرتدون معدات واقية كاملة يقومون بتحريك جثث ضحايا الفيروس التاجي كورونا من المستشفى إلى شاحنة التبريد، التي تعتبر بمثابة مشرحة مؤقتة خارج المستشفيات.

وشوهدت أيضا عشرات من أكياس حفظ الجثث متراكمة ومحملة فوق بعضها البعض في مشرحة مؤقتة في مستشفى بروكلين.

وقفز عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد في مدينة نيويورك إلى أكثر من 4 آلاف حالة، أما إجمالي عدد الإصابات بـ كوفيد-19 تخطى حاجز الـ122 ألف حالة في الولاية الأمريكية.

وعلى الصعيد العالمي، أفاد موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19) التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، المليون و237 ألف حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، منذ بداية تفشى الجائحة فى شهر ديسمبر من العام الماضى فى الصين.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 321 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 130 ألف حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 124 ألف حالة ثم ألمانيا أكثر من 97 ألف حالة وفرنسا 90 ألف حالة، مع شبه استقرار فى الأعداد بالصين بأكثر من 82 ألف حالة.