انتبه.. العطس ينشر كورونا لمسافة تصل إلى 8 أمتار

يمكن أن تمتد قطرات الجهاز التنفسي التي يتم زفيرها من خلال السعال والعطس، وتحمل الفيروسات والجراثيم، بما فيها فيروس كورونا، على مساحة تصل إلى 7 أو 8 أمتار، ما يشير إلى إعادة النظر في بعض إجراءات الوقاية التي نتبعها.

قالت ليديا بورويبة، أستاذة علوم وتكنولوجيا الصحة بجامعة هارفارد، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إنه على هذا النحو، فإن التوصيات الحالية للتباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تقليل انتشار كورونا، الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، قد تكون غير كافية.

وترى "بورويبة"، أن هناك حاجة لمتطلبات جديدة وإجراءات أشد حزما لمواجهة الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، بحسب موقع "iflscience".

وينتقل كورونا من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالاحتفاظ بمسافة مترين لتجنب انتقال العدوى، بينما توصي منظمة الصحة العالمية حاليًا موظفي الرعاية الصحية بالحفاظ على مسافة متر واحد من المرضى، ومع ذلك، يشير خبراء الصحة إلى أن انتقال الهواء والقطيرات مختلفان وقد يتطلبان تدابير وقائية محددة لكل منهما.

ولكن أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن "يختلف النقل الجوي عن انتقال القطيرات لأنه يشير إلى وجود ميكروبات داخل نوى القطيرات، والتي تعتبر بشكل عام جسيمات يقل قطرها عن 5 ميكرومترات، ويمكن أن تبقى في الهواء لفترات طويلة من الزمن ويمكن أن تنتقل إلى الآخرين عبر مسافات أكبر من متر واحد".

وتابعت "بورويبة"، "يؤثر حجم القطرة التنفسية والبيئة التي يتم فيها العطس على حد سواء على مدى احتمالية تلوث الشخص أو المنطقة، على سبيل المثال، تستقر القطرات الكبيرة بشكل أسرع وتلوث المنطقة المحيطة بالشخص الذي طردها، في حين أن القطرات الأصغر من المرجح أن تتبخر، ولوائح حجم القطيرات التي وضعتها وكالات الرقابة مثل منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض لا تعكس بدقة ما يحدث بالفعل مع انبعاثات الجهاز التنفسي".