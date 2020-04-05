الإبداع في زمن كورونا.. طالب إيطالي ينتج صمامات تنفس صناعي للمصابين

03:48 ص | الإثنين 06 أبريل 2020
أجهزة تنفس صناعي

أجهزة تنفس صناعي

كتب: حسن شحاته

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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العديد من الدول حول العالم، تمكن طالب إيطالي من تصميم صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي، لمساعدة المصابين بالجائحة العالمية.

ونجح الطالب، في استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لصناعة صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي، التي يحتاجها المصابون بفيروس كورونا المستجد، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن شبكة تليفزيون الصين الدولية.

وشهد مقطع الفيديو الذي نشرته الشبكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تخطي حاجز الـ9 آلاف مشاهدة، والذي يظهر طريقة تصميم الصمامات الخاصة بأجهزة التنفس وتصنيعها بسرعة كبيرة باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد.

وكانت العديد من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، تعاني على نطاق واسع من نقص في أجهزة التنفس اللازمة لمساعدة المرضى في مواصلة عملية التنفس حتى يتسنى للأطباء علاجهم.

كما تقوم العديد من الشركات الكبرى بتصميم أجهزة خاصة باستخدام تقنيات متطورة لصناعة أجهزة تنفس صناعي، ومنها شركة مرسيدس، التي استطاع مهندسو فرعها في بريطانيا بالتعاون مع مهندسي كلية لندن الجامعية من تصميم جهاز تنفس صناعي متطور، لذات الغرض.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول التي تعاني من وفيات فيروس كورونا، حيث تخطى الوفيات حاجز الـ15 ألف حالة، متخطيًا بذلك إسبانيا التي شهدت أكثر من 12 ألف حالة وفاة، والولايات المتحدة الأمريكية بواقع أكثر من 9 آلاف حالة وفاة. 

والجدير بالذكر أن إيطاليا تأتي في المركز الثالث في ترتيب عدد المصابين بكورونا حول العالم، بأكثر من 128 ألف إصابة، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 21 ألف شخصًا، بحسب موقع وزارة الصحة المصري الجديد المتعلق برصد كافة مستجدات كورونا.

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