طبيب يوزع وجبات على مرضى الأورام والحميات: الحظر سيئ

كونه طبيباً، استشعر أزمة فئة ربما يجهلها البعض، ولا تقصدها معظم حملات الإطعام والكفالة، التى انطلقت منذ بدء أزمة «كورونا»، ومع إعلان حظر التجول. أهالى المرضى المنتشرون حول المستشفيات، ويفترشون الشوارع والطرقات، اختصهم الدكتور مدحت عبدالهادى، استشارى العلاج النفسى، وشريك فى مطعم، بوحبات يومية، غالباً ما يفتقدون ثمنها، أو يوفرونه لدفع تكاليف الانتقال، حيث إن معظمهم مغتربون، ولسداد نفقات علاج ذويهم، فهم مطالبون بشراء حتى «الحقن والشاش والقطن».

معهدا القلب والأورام ومستشفيات الصدر، الحميات، أبوالريش، العذراء، التأمين الصحى، المطرية التعليمى، أماكن وصلت إليها وجبات المطعم، الموجود فى مدينة نصر، وانتفع بها أهالى المرضى المنتظرون فى الشوارع المحيطة، بحسب «مدحت»: «وضعهم سيئ من قديم الأزل، لكن ازداد سوءاً مع تطبيق حظر التجول، فربما لا يسعفهم الوقت للعودة إلى محافظاتهم البعيدة كل يوم، ولا تصل إليهم مساعدات سكان المناطق المحيطة بهم والمارة كما هو المعتاد، بحكم بقائهم فى البيوت». من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ وجبة تخرج من المطعم وتوزع يومياً، عدا الجمعة والسبت بحكم الحظر الكامل، ولم يكن الأمر سهلاً لولا المساعدات أهل الخير، وفقاً لـ«مدحت»: «المطعم موجود وكذلك العمالة، لكن الوجبات تقريباً تتكلف ١٥ ألف جنيه، ما لا يسهل توفيره يومياً، ففتحنا الباب لتلقى التبرعات المادية والعينية».