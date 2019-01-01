"عادل" ينافس في "تحدي الخير" بالحلاقة مجانا لأهالي بولاق

تستمر المواقف النبيلة التى يقدمها المصريون لبعضهم نتيجة للظروف السيئة التى يمر بها البعض نتيجة انتشار «فيروس كورونا»، هذه الظروف دفعت عبدالحميد أحمد، حلاق من بولاق الدكرور، إلى قص شعر جميع زبائنه دون مقابل من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً.

جاءت الفكرة فى ذهن «عبدالحميد» الشهير باسم «عادل» بعد متابعته للأعمال الخيرية التى تبرع بها البعض لكفالة غير القادرين، فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يعيشها المصريون: «هدفى أساعد الناس فى الأزمة لوجه الله، كلمت ناس كتير ونزلت على صفحتى علشان الناس تعرف، عاوزين نظهر الجانب الجميل فينا».

يعمل «عادل» فى الأساس مدرساً لكنه امتهن الحلاقة ويعمل فى صالون كبير بالإضافة إلى محله الصغير فى بولاق الدكرور، ونتيجة للظروف الحالية أصبح يعمل يوماً وآخر إجازة: «بقى عندى يوم إجازة، قلت ده الوقت المناسب أطبق فيه فكرتى، فتحت محلى فيه من الساعة 1 لـ5 علشان الحظر، وأى حد بيجيلى بحلق له مجاناً، حتى لو عاوزنى قبل الوقت ده، بيتصل بيّا وبانزله». لا يتخلى عن الجاونتى والكمامات والمعقمات أثناء عمله، فأدوات الحلاقة طريق سهل لانتشاره: «باستخدم الجاونتى والكمامة، وبرش مطهرات وبمسح الأرضيات بكلور»، مؤكداً أن مبادرته لاقت إعجاب الناس.