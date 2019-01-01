"عادل" ينافس في "تحدي الخير" بالحلاقة مجانا لأهالي بولاق

05:54 ص | الإثنين 06 أبريل 2020
«عادل» أثناء الحلاقة لأحد الأطفال

«عادل» أثناء الحلاقة لأحد الأطفال

كتب: محمد عبدالعزيز

أخبار متعلقة

صيادلة يطلقون "تحدي الخير" لتوفير كحول وقفاز وكمامة لغير القادرين

صيادلة يطلقون "تحدي الخير" لتوفير كحول وقفاز وكمامة لغير القادرين

"التضامن" تكشف نتائج لجنة فحص تبرعات "تحدي الخير" لجمعية رسالة

"التضامن" تكشف نتائج لجنة فحص تبرعات "تحدي الخير" لجمعية رسالة

التضامن: 3 ملايين و427 ألف جنيه حصيلة تبرعات تحدي الخير

التضامن: 3 ملايين و427 ألف جنيه حصيلة تبرعات تحدي الخير

"كريم مصر" تقبل تحدي الخير من جمعية رسالة وتوصل 10 آلاف كرتونة للأسر في احتياج

"كريم مصر" تقبل تحدي الخير من جمعية رسالة وتوصل 10 آلاف كرتونة للأسر في احتياج

تستمر المواقف النبيلة التى يقدمها المصريون لبعضهم نتيجة للظروف السيئة التى يمر بها البعض نتيجة انتشار «فيروس كورونا»، هذه الظروف دفعت عبدالحميد أحمد، حلاق من بولاق الدكرور، إلى قص شعر جميع زبائنه دون مقابل من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً.

جاءت الفكرة فى ذهن «عبدالحميد» الشهير باسم «عادل» بعد متابعته للأعمال الخيرية التى تبرع بها البعض لكفالة غير القادرين، فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يعيشها المصريون: «هدفى أساعد الناس فى الأزمة لوجه الله، كلمت ناس كتير ونزلت على صفحتى علشان الناس تعرف، عاوزين نظهر الجانب الجميل فينا».

يعمل «عادل» فى الأساس مدرساً لكنه امتهن الحلاقة ويعمل فى صالون كبير بالإضافة إلى محله الصغير فى بولاق الدكرور، ونتيجة للظروف الحالية أصبح يعمل يوماً وآخر إجازة: «بقى عندى يوم إجازة، قلت ده الوقت المناسب أطبق فيه فكرتى، فتحت محلى فيه من الساعة 1 لـ5 علشان الحظر، وأى حد بيجيلى بحلق له مجاناً، حتى لو عاوزنى قبل الوقت ده، بيتصل بيّا وبانزله». لا يتخلى عن الجاونتى والكمامات والمعقمات أثناء عمله، فأدوات الحلاقة طريق سهل لانتشاره: «باستخدم الجاونتى والكمامة، وبرش مطهرات وبمسح الأرضيات بكلور»، مؤكداً أن مبادرته لاقت إعجاب الناس.

الأكثر قراءة

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

عا عالم الفيروسات فيتالي زفيريف، إلى إدراك أن فيروس كورونا المستجد سيبقى مع البشرية إلى الأبد.
القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

القبض على شاب بسبب مسح لعابه على مواد غذائية في سوبر ماركت

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة مسح لعابه على منتجات في سوبر ماركت.
فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

تم دفنه وحيدا دون عائلة، لتشاهد والدته "سعدية" جنازته عبر الإنترنت
أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة حوالي 15% من القطط بالفيروس داخل مقاطعة ووهان.
علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

تدعي دراسة جديدة أن عقارا يعالج الجرب وقمل الرأس، قادر على القضاء على الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وقد يساعد في محاربة العدوى