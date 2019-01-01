أهالي الصف يشكلون لجنة أزمات: خليك في بيتك وطلباتك أوامر

05:55 ص | الإثنين 06 أبريل 2020
أعضاء اللجنة يجهزون طلبات الأهالى

أعضاء اللجنة يجهزون طلبات الأهالى

كتب: مها طايع

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من الإجراءات الوقائية المهمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الالتزام بالمنازل، الأمر الذى دفع بعض أطباء ومدرسى مدينة الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، التطوع لخدمة الجيران، من خلال تخصيص أرقام هواتف لكل منطقة، ويقومون بتقضية طلبات ومشاوير الأهالى فى كل مكان حتى التسوق بدلاً عنهم داخل أسواق الخضار والفاكهة.

مصطفى عبدالله، طبيب تحاليل، وزملاؤه علاء الفاتح، أحمد زايد، منذر عوض، أحمد على، وهم معلمون للمرحلة الإعدادية، قرروا مساعدة جيرانهم، بتأدية طلبات المنزل بدلاً عنهم، ويتولى كل منهم مسئولية أكثر من منطقة، بتوزيع أرقام هواتفهم على الجيران، والاتصال بهم منذ التاسعة صباحاً، حتى الواحدة ظهراً يومياً، ويتعاون معهم أيضاً بعض سائقى التوك توك والتروسيكل الذين يقومون بالتوصيل إلى المنازل: «إحنا اللى بنحاسبهم من معانا عشان نساعد الناس أكبر عدد ممكن إنهم ماينزلوش من البيت خالص وده هدفنا الفترة دى».. حسب «مصطفى»، الذى أسس وزملاؤه المتطوعون لجنة إدارة الأزمات لوضع خطط لمساعدة الجيران، لحين تخطى الأزمة. «أنا مسئول عن مناطق عزبة السلام وصف البلد وجسر داود، وباقى الزملاء كل منهم ماسك المناطق التانية زى المعلمين والموقف والنمايرة وعزبة حسين»، يقولها «مصطفى»، مؤكداً أنهم يقومون بالتسوق وشراء كل طلبات الجيران، وتوصيلها إليهم بعد دفع الأجرة.

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