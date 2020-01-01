باحثون أمريكيون يطورون تطبيق للكشف عن كورونا من خلال السعال

نجح باحثون أمريكيون، في تطوير تطبيق يكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال تشغيله، ثم السعال فقط، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

كما يطلب التطبيق، قراءة الأبجدية بصوت عال من المستخدم، ثم قد يطلب نطق بعض الأصوات، وبعد القيام بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل المعلومات، ومن ثم يقدم نسبة احتمالية إصابة الشخص بكورونا.

وذكر المطورون، أنهم أخذوا بعين الاعتبار أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، وبما أنه يضرب الرئتين، فإن ذلك يمكن أن يغير من صوت الشخص.

واوضح الخبراء، أنهم أجروا اختبارات للتطبيق على أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أشخاص غير مصابين، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف مدى صحة التشخيص الذي يقدمه التطبيق، وفقا لما ذكره موقع "regnum".

والجدير بالذكر، أن أكثر من مليون ومئتي ألف شخص حول العالم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي من بينهم أكثر من 64 ألف شخص وتعافى حوالي 250 ألف آخرين من إصاباتهم.