مع انتشار الذباب.. هل تنقل حشرات الصيف فيروس كورونا للبشر؟

موجة من الطقس الحار تشهدها البلاد حاليا مع دخول فصل الربيع، الأمر الذي تزامن مع انتشار الذباب والحشرات ما تسبب في إثارة العديد من المخاوف حول احتمالية أن ينقل فيروس كورونا للبشر.

وأجاب الدكتور محمد عزالعرب، خبير الأمراض المعدية بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، عن هذا السؤال، قائلا في حديثه لـ"الوطن"، إن "كوفيد-19" يختلف عن سابقيه من الأوبئة، فلا يمكن انتقاله بين البشر عن طريق الحشرات.

واستكمل "عزالعرب" بأن فيروس كورونا المستجد، انتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات وليس الحشرات، حيث إن السلالة الجديدة من هذا الفيروس والمعروفة بـ"كوفيد-19"، لا تشبه غيرها من الأمراض المعدية مثل "الإيبولا" الذي يمكن انتقاله من خلال الحشرات، قائلًا: "الحشرات تقدر تنقل فيروسات تانية بس كورونا لا، لأنه مختلف عن الفيروسات التانية، هو ممكن يتنقل عن طريق الحيوانات أنما الحشرات لا".

هل ينقل الذباب فيروس كوورنا ويتسبب في انتشاره؟

أجابت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي عن هذا السؤال، منوهة بأن البعوض والقراد والذباب لا يستطيعون نقل الفيروسات، وبالتالي لا يساهمون في انتقال وتفشي عدوى فيروس كورونا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ولا يوجد في الوقت الحالي بيانات تشير إلى أن "COVID-19" أو الفيروسات التاجية المماثلة مثل "سارس"، تنتشر عن طريق البعوض أو القراد، حسبما أشارت المنظمة، مؤكدة أنه لكي ينتقل الفيروس إلى شخص ما من خلال البعوضة أو لدغة القراد، يجب أن يكون الفيروس قادرًا على التكاثر داخل البعوض أو القراد، وهو ما لم يثبت بعد.