بسبب كورونا.. أطباء أمريكا يلجأون لأكياس القمامة بدلا من الملابس الجراحية

جائحة عالمية يواجهها سكان العالم حاليا بتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوزت أعداد المصابين به المليون شخص، وسبب ارتفاع عدد المصابين نقصا حادا في معدات الحماية الشخصية للأطباء.

وقال كبير الأطباء في مركز جامعة "نيويورك" الطبي واين رايلي، إنه سيتعين على الأطباء قريبًا استبدال الملابس الجراحية بأكياس القمامة ومعاطف المطر نظرا لأن مخزون معدات الوقاية الشخصية في مركزه ستكفي ليوم ونصف فقط، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وأوضح "رايلي" أن الأطباء ليس لديهم الوقت لانتظار تعويض نقص المعدات من احتياطيات الدولة.

وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، يوم الاثنين الماضي، أن الإمدادات الطبية في المدينة ستكفي لمدة أسبوع فقط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.