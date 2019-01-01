بسبب كورونا.. أطباء أمريكا يلجأون لأكياس القمامة بدلا من الملابس الجراحية

07:57 م | الأحد 05 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

"ضد الكسر".. مبادرة لدعم الأطباء نفسيا: كلنا معاكم ضد كورونا

"ضد الكسر".. مبادرة لدعم الأطباء نفسيا: كلنا معاكم ضد كورونا

راغب علامة: "انتو أملنا" تدعم الأطباء في مواجهة كورونا

راغب علامة: "انتو أملنا" تدعم الأطباء في مواجهة كورونا

بريطانيا تسجل 621 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

بريطانيا تسجل 621 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

هل يمكن للمتعافين من كورونا نقل عدوى الفيروس للآخرين؟.. دراسة تجيب

هل يمكن للمتعافين من كورونا نقل عدوى الفيروس للآخرين؟.. دراسة تجيب

جائحة عالمية يواجهها سكان العالم حاليا بتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوزت أعداد المصابين به المليون شخص، وسبب ارتفاع عدد المصابين نقصا حادا في معدات الحماية الشخصية للأطباء.

وقال كبير الأطباء في مركز جامعة "نيويورك" الطبي واين رايلي، إنه سيتعين على الأطباء قريبًا استبدال الملابس الجراحية بأكياس القمامة ومعاطف المطر نظرا لأن مخزون معدات الوقاية الشخصية في مركزه ستكفي ليوم ونصف فقط، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وأوضح "رايلي" أن الأطباء ليس لديهم الوقت لانتظار تعويض نقص المعدات من احتياطيات الدولة.

وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، يوم الاثنين الماضي، أن الإمدادات الطبية في المدينة ستكفي لمدة أسبوع فقط.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

الأكثر قراءة

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

"مفيش فايدة".. عالم فيروسات: كورونا سيبقى معنا إلى الأبد

عا عالم الفيروسات فيتالي زفيريف، إلى إدراك أن فيروس كورونا المستجد سيبقى مع البشرية إلى الأبد.
مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

تساؤلات عديدة دارت حول ما إذا كان الذباب ينقل فيروس كورونا للبشر من خلال الأسطح الملوثة التي يقف عليها.
فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

فيديو.. الطفل إسماعيل يدفن وحيدا وأمه تشاهد جنازته أونلاين بسبب كورونا

تم دفنه وحيدا دون عائلة، لتشاهد والدته "سعدية" جنازته عبر الإنترنت
أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

أطباء صينيون يعثرون على فيروس كورونا داخل أجساد القطط

في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة حوالي 15% من القطط بالفيروس داخل مقاطعة ووهان.
علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

علماء يشرحون آلية دواء علاج القمل والجرب في قتل كورونا

تدعي دراسة جديدة أن عقارا يعالج الجرب وقمل الرأس، قادر على القضاء على الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وقد يساعد في محاربة العدوى