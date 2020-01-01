"احذر هذه الأيام".. 6 طرق للتخلص من مشاكل الجيوب الأنفية بسهولة

يعاني الكثيرون من مشكلة التهاب الجيوب الأنفية، وخاصة في هذه الأجواء، ويعاني المريض من صداع ودوار وإجهاد وضعف.

وشرح الدكتور أحمد أبوالنصر، إخصائي النباتات الطبية، أن معظم أسباب التهاب الجيوب الأنفية نتيجة ضعف المناعة.

وذكر "أبوالنصر" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كيفية تقوية المناعة والتخلص من مشاكل الجيوب الأنفية عن طريق النباتات الطبيعية كما يلي:

البصل والثوم

يعتبر البصل والثوم أقوى من البنسلين، ويمكن تناولهما مع الطعام، أو بدونه، وللتخلص من رائحتهما يمكن تناول كوب لبن كامل الدسم.

الإخنسيا

يعد الإخنسيا مضادا حيويا طبيعيا ليس له مثيل، ومضادا للحساسية بشكل فعال جدا، ويمكن شراؤه من الصيدلية.

ورق الكافور

متوفر في مصر بأماكن كثيرة، ويعتبر وصفة مجانية لا يعرفها الكثيرون، حيث يزرع في مصر كمصدات للرياح، وهناك طريقتان للاستعمال سواء من خلال الفرك واستنشاقه ووضعه في مكان الصداع للقضاء عليه أو تناوله مثل الشاي.

البردقوش

له قدرة كبيرة على علاج الجيوب الأنفية، عليك تناوله واستنشاقه، ولكن ربما يسبب صداعا للرجال.

الجنكو

يعالج حساسية والتهاب الجيوب الأنفية وأيضا الدوار وإحساس الإجهاد والتعب المصاحب لها، ويمكن شراؤه من الصيدلية

الفجل

يجب على مريض الجيوب الأنفية استخدام الفجل بانتظام حيث إنه يعتبر مضادا حيويا ويطهر الأنف والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ويمكن إضافته إلى حساء البصل والثوم.