للمرة الأولى في التاريخ.. عرض "راسلمينيا" يبدأ بدون جمهور بسبب كورونا

ينتظر عشاق مصارعة المحترفين كل عام، مهرجان "راسلمينيا"، أضخم مهرجان سنوي لعروض المصارعة، والذي ينظمه اتحاد WWE، إلا أن WrestleMania 36، التي بدأت منذ قليل، تحمل بعض التغييرات التاريخية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لعل أبرزها على الإطلاق، إقامة المهرجان لأول مرة في تاريخه بدون جمهور.

وأصدرت إدارة WWE، بيانًا رسميًا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، في منتصف شهر مارس الماضي، أعلنت خلاله عدم إقامة عرض راسلمينيا 36 وجميع الأنشطة المتعلقة به في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، كما كان مقررًا.

وقالت إدارة WWE في بيانها: "يُقام العرض لأول مرة في تاريخ العروض الشهرية على مدار يومين بمدينة أورلاندو خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجمهور"، وذلك عوضًا عن إقامته في ملعب ريموند جيمس، بمدينة تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إقامة المهرجان على يومين في صالة تدريب المصارعين

ويشهد مهرجان راسلمينيا 36، نزالات عديدة، أبرزها نزال على بطولة WWE بين بروك ليسنر حامل اللقب، ودرو ماكنتاير بطل رويال رامبل 2020، ونزال على بطولة اليونيفيرسال يواجه خلاله البطل جولدبيرج الوحش برون سترومان، يعد انسحاب رومان رينز بسبب مرضه السابق بسرطان الدم "اللوكيميا"، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

كما يشهد العرض نزال على طريقة "آخر رجل صامد" بين كل من الأسطورة إيدج وراندي أورتن الملقب، ونزال جديد يطلق عليه اسم "Firefly Fun House" بين المصارع الأسطوري جون ونظيره براي وايت الشهير بـ"ذا فيند".

ويواجه الأسطورة أندرتيكر نظيره أي جاي ستايلز في نزال جديد يسمى بـ"Boneyard أو ساحة العظام"، بالإضافة إلى نزال فردي بين كيفن أوينز وسيث رولينز، ويواجه سامي زين بطل لقب القارات نظيره دانيال براين للدفاع عن لقبه.