"جيمك في بيتك".. خلود عصام تقدم تمارين منزلية بمواد غذائية في الحظر

انتشار فيروس كورونا في مصر، دفع العديد من الرياضيين إلى التمرين من المنزل، ولكن تواجههم صعوبة في طريقة التمرين، حيث تختلف المساحة التي تمارس فيها الرياضة، فضلًا عن غياب الرقيب، ما دفع بعض المدربين، لتقديم دروس الرياضة واللياقة البدنية، إلى الآلاف، وذلك لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا، بطريقة "أونلاين"، أو عن طريق مقاطع الفيديو المسجلة.

لم يمنع فيروس كورونا، خلود عصام مدربة اللياقة البدنية، من ممارسة عادتها اليومية بالتمرين، لتحافظ على رشاقة جسدها، ولتحسن من صحتها النفسية، ما يرفع من كفاءة عمل الجهاز المناعي لديها، بحسب ما تروي لـ"الوطن".

تشارك "خلود"، تمارين اللياقة البدنية يومًا بعد يوم، من خلال مقاطع فيديو، توضح فيها الحركات اللازمة، وذلك باستخدام أدوات بسيطة، مثل المواد الغذائية كالزيت وأكياس المكرونة، بدلًا من الطارات الحديدية، أو أجهزة التمرين المعتادة.

تستعرض مدربة اللياقة البدنية، بعض التمارين في شرفة منزلها مستخدمة، الحوائط وأرض المنزل، ومساند خشبية أيضًا، من أجل مساعدة المصريين المتواجدين في المنزل، في مبادرة "جيمك في بيتك".

ترى الفتاة العشرينية، أن الاهتمام بالصحة غير مقتصر على الذهاب إلى الجيم فقط، وإنما يستلزم الاهتمام بالطعام، الذي يتناوله الفرد، خاصة في مثل تلك الأيام، الذي يلزم فيها المصريون بيوتهم، بسبب حظر الحركة الجزئي، ما يجعل نشاط الغالبية يقل، فيصبح الجميع أكثر عرضة لزيادة الوزن.

تحاول "خلود" من خلال تمارينها، أن توصل رسالة للمواطنين وهي: "خليك في بيتك وهنجيبلك الجيم لحد عندك وبالإمكانات المتاحة ليك، من غير تعب ولا اشتراكات".