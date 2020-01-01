منها آلام الظهر والرقبة.. تجنب أضرار العمل من المنزل

هناك بعض السلبيات للعمل من المنزل، مع فرض حظر التجوال، للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها بعض الأضرار الصحية، التي يمكن أن تنتج عن الجلوس لوقت طويل في المنزل.

ويقول آلان هيدج، مدير مجموعة العوامل البشرية وبيئة العمل في جامعة كورنيل، إن إبقاء جسمك في وضع محايد ومريح أثناء العمل هو مفتاح تجنب الألم، ويسرع من ظهور مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي، وتتراوح بين آلام في الرقبة والكتف ومشاكل الظهر والمعصم ومشاكل الساق.

وذكرت صحيفة "هافينجتون" الأمريكية، مجموعة من الأضرار، التي يمكن أن يتعرض لها الجسم خلال العمل من المنزل:

آلام العنق والكتفين

إذا شعرت بالألم في عنقك وكتفيك، فقد تكون طريقة جلوسك ونظرك إلى شاشة الكمبيوتر هي السبب، ولعلاج ذلك يجب أن تكون الشاشة على مستوى نظرك، حتى لا تضطر لرفع أو تخفيض رأسك، ويمكنك رفع أو تخفيض الكرسي، أو تغيير مستوى الشاشة لتلافي الضرر.

الضغط على الوركين

من المفترض أن ينحني ظهرك في الواقع من 15 إلى 20 درجة، لإبقاء الوركين في وضعية مريحة، وعندما تجلس بزاوية 90 درجة، تصبح عضلات الفخذ مشدودة للغاية، لأنها مضغوطة نوعا ما، ويؤدي ذلك إلى الكثير من آلام الظهر.

ولتجنب ذلك، قم بإمالة الكرسي إذا كان قابلاً للتعديل، وإذا لم يكن كذلك فتحرك بشكل متكرر.

تشنج الساق

تشنجات الساق، هي علامات على ضعف الدورة الدموية، وطريقة يخبرك بها جسدك، أنك لا تعمل بوضعية جيدة، لذا عليك ضبط ارتفاع الكرسي، بحيث تكون قدماك على الأرض وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استخدم مسندا للقدمين.

إرهاق العينين

عندما تحدّق في وهج شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة، فإنك تجعل عينيك تعملان بجدية أكبر، ويسبب اجهاد وجفاف العين، وآلام الرقبة والكتف.

الحل: ابحث عن مصدر طبيعي للضوء، وخذ فترات راحة متكررة. ولإعطاء عينيك استراحة، اتبع قاعدة 20-20-20 التي أقرتها جمعية البصريات الأمريكية "خذ استراحة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء على بعد 20 قدماً كل 20 دقيقة".

آلام الظهر

تأكد من دعم ظهرك بشكل جيد أثناء العمل، واستخدم وسادة مريحة ضعها أسفل الظهر، مع ضرورة أخذ استراحة وتحريك جسمك كل نصف ساعة.