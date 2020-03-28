بعد استخدامها في مواجهة جائحة كورونا.. معلومات عن طائرة الدرون

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ العديد من الدول لاستخدام طائرة الدرون من أجل الحفاظ على قواعد الإجراءات الإحترازية من حظر تجوال أو حجر صحي والتباعد الاجتماعي، للوقاية من كورونا.

وقامت إيطاليا بتسيير دوريات من هذه الطائرات الصغيرة لمراقبة الالتزام بقرارات حظر التجوال، كما استخدمتها الصين لرش المعقمات على القرى والمدن التي انتشر فيها الفيروس التاجي، بحسب موقع "دوتشيه فيليه".

واستخدمت أمانة منطقة القصيم بالسعودية، تقنية المسح الحراري الجوي بطائرة "درون" مزودة بكاميرات حرارية متعددة الأطياف، حيث تقوم الطائرة بإجراء مسح لدرجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، بحسب "روسيا اليوم".

فيديو أمانة #القصيم تستخدم طائرة درون حرارية تعمل عبر الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في مدينة الأنعام في ⁧#بريدة⁩ لمكافحة ⁧#فيروس_كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/nCGAlkCKir — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 28, 2020

معلومات عن طائرة الدرون

- تسمى طائرة بدون طيار أو طائرة "درون".

- يوجد نوعان للطائرة، حيث يتمثل النوع الأول في التحكم عن بُعد، حيث يقع التحكم في الطائرة عن بُعد مثل البريداتور، بينما النوع الثاني، هو الطائرة ذاتية التشغيل "الذكاء الاصطناعي"، حيث تستعمل مثلاً باراديجمات الذكاء الاصطناعي كالشبكات العصبونية مثل الإكس 45 لشركة "بوينج"، ويتمتع هذا النوع بذاتية أكبر في اتخاذ القرارات ومعالجة البيانات.

- تختلف عادة أحجامها باختلاف استخداماتها، حيث تستخدم للمراقبة واكتشاف الأهداف الجویة، وقیادة وتوجیه المقاتلات الاعتراضیة، وتوفیر المعلومات لتوجیه الصواریخ ومتابعة وتوجیه الطائرات المعاونة، إضافة إلى استخداماتها في عملیات الإنقاذ، والاستطلاع البحري، وتنظیم التحركات الجویة، ومكافحة الحرائق، وتدریب الصقور، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

- بدأت أولى التجارب العلمية لطائرة "درون" عام 1917 في انجلترا، قبل تطويرها عام 1924.

- أول استخدام عملي للطائرة من دون طيار كان في حرب فيتنام، كما استخدمت بعد ذلك في حرب أكتوبر 1973، ولكن حائط الصواريخ المصري كان لها بالمرصاد، قبل تطويرها مجددًا وتبدأ فعاليتها في الحروب في معركة سهل البقاع بين سوريا وإسرائيل ونتج عنها إسقاط 28 طائرة سورية دون خسارة أي طائرة إسرائيلية.

- يوجد العديد من التصميمات المختلفة بحسب الاستخدام كالتالي:

"سبايلايت" الإسرائيلية، وهي طائرة مناسبة للمهام القتالية والتجسس والرصد والاستطلاع، ويمكن لها التحليق لمدة تصل إلى 4 ساعات متواصلة.

"بابتيسي روتم 1200"، وهي طائرة صغيرة الحجم يمكن لها الإقلاع بشكل عمودي كباقي الطائرات المسيّرة التي تستخدم من قبل الهواة، وهدفها الأساسي هو رصد الأهداف المعادية ثم الانقضاض عليها بشكل مباشر لتفجيرها كالصواريخ عادة، حيث إنها محملة بقنبلتين وتزن 5.8 كيلوجرام.

كما جرى تصميم طائرة أخرى من نوعية درون، تنفجر مباشرة في الأهداف المعادية، وهي قادرة على القيام بمهامها في المناطق العمرانية.

"سي إتش 3" الصينية، وهي الأكثر مبيعاً، وقادرة على إطلاق صواريخ على بعد 10 كيلومترات من الهدف، كما أنها يمكن أن تظل في الجو لأكثر من 10 ساعات.

"سي اتش 5" الصينية، وهي قادرة على إطلاق صواريخ جو-أرض وقذائف موجهة بالليزر.