نشرة أخبار "المعتمدية" على "يوتيوب": خليك في البيت

استطاع فيروس كورونا أن يوحد الصفوف داخل مناطق ومدن وقرى كثيرة، فى محاولة للتصدى له ومحاربته بكل الطرق، ومنها قرية المعتمدية، بمحافظة الجيزة، التى قام أحد سكانها، ويُدعى أحمد يحيى، بإطلاق راديو وقناة على موقع يوتيوب، يحملان اسم القرية، لإعلام أهلها بعدد الإصابات والوفيات المنتمية للقرية، وبث نشرات إخبارية وتوعوية يقدمها عمدة القرية.

على رأس كل ساعة يقدم «يحيى» نشرة إذاعية من خلال راديو المعتمدية، لإعلام الأهالى بالحالات المصابة والمتوفاة داخل القرية والتى وصل عددها حتى أمس إلى 5 حالات، 2 من الرجال، و2 من السيدات وطفل، وحالة وفاة واحدة، حسب قوله، مؤكداً أنه اختار نموذجاً يكون قدوة لسكان القرية، ليقدم نشرة التوعية على قناة يوتيوب يومياً، وهو الحاج محمد زغلول، عمدة القرية، الذى يبث رسائل توعية وتحذير، ويشرح أخبار ومستجدات الفيروس بعد المتابعة الجيدة للنشرات الإخبارية والطبية، حتى يستطيع إفادة أهل القرية: «عمدة بلدنا الناس كلها بتحترمه وتسمع كلامه عشان كده اتفقت معاه واخترته يساعدنى ويقدم معايا فقرة خاصة بيه».