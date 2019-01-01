تجنب الاستثمار في مشروعات جديدة.. 5 نصائح لإدارة أموالك في زمن كورونا

الأموال في زمن الكورونا
تداعيات سلبية اقتصادية، سببها فيروس كورونا المستجد، تسببت في خسارة عدد كبير من الأشخاص وظائفهم، نظرا للضيق الاقتصادي، وفقدوا مدخراتهم، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلا عن موقع "CNBC".
وفي ظل تلك الأزمة، هناك نصائح فعالة لإدارة أموالك لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، إلى أن تنتهي أزمة كورونا، وهي:
على الفرد آلا يستمع إلى مقولة "الآن هو الوقت المناسب للشراء"، فالسوق تواجه تخبطات اقتصادية كثيرة، وقد يؤثر ذلك سلبا على استثمارك، إذ إن الربح غير مضمون الآن.
ومن الأماكن الأكثر أمانا مساب المصرفي، أو الخزائن المعدنية المحكمة الإقفال، إذ أن ذلك يساعدك في التوفير.
في حين تعجز معظم الدول عن تغطية كلفة الطبابة والاستشفاء لعدد كبير من الناس، الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، يستحسن الحد من نسبة نفقاتك لتتمكن من توفير مبلغ معين للحالات الطارئة.
ومع ذلك يمكنك ترتيب أولوياتك بحسب الأهميّة والتوقف عن ممارسة النشاطات في أسفل القائمة لبضعة أسابيع أو أشهر، بما في ذلك الاشتراكات في النوادي الرياضية، أو رحلات السفر، وغيرها.
إذا كنت قادرا على مساعدة عائلتك، وأصدقائك، ومجتمعك، فلا تمتنع عن ذلك، إذ إن العالم بأجمعه، يحتاج إلى مساعدة ولو بسيطة.
وإذا لم تكن قادرا على تقديم المساعدات المالية، فيمكنك تقديم المساعدات المعنوية مثلا أو التطوّع في حملة مخصصة لذلك.
والأهم مما سبق، هو الحرص على غسل اليدين كلما لمست أوراقك النقدية أو تفقدتها وداعبتها وأعدت عدّها، وإياك أن تعمد لتقبيلها لآنها مكتظة بالجراثيم والميكروبات، وقد يكون منها فيروس كورونا.
الالتزام بالإرشادات الصحية العامة عند دخولك الحمامات العامة وعدم لمس الأسطح والمعدات والأقفال، وكل ما تقع عليه اليد.
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