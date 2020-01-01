المنخفضات الجوية من السيول إلى العواصف الحارة.. أسباب التباين في الطقس

05:57 م | السبت 04 أبريل 2020
حالة الطقس

حالة الطقس

كتب: فادية إيهاب

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من انخفاض درجات الحرارة المصحوبة بأمطار وسيول، إلى ارتفاع ملحوظ في حرارة الطقس مرتبط به رياح مثيرة للرمال والأتربة، تختلف تأثيرات المنخفضات الجوية التي لها دور أساسي في تشكيل طبيعة الحالة الجوية بمحافظات الجمهورية، خلال هذه الأيام.  

الفرق بين المنخفضات الجوية      

التباين في تأثير المنخفضات الجوية خلال فصول السنة، أمر أوضحه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثه مع "الوطن". 

وقال "شاهين" إنه يحدث خلال فصل الشتاء تساقط الأمطار قد تصل لحد السيول، نتيجة منخفضات جوية باردة، يساعدها وجود عمود هواء كامل بطبقات الجو العليا لسطح الأرض، فضلا عن الرياح الجنوبية الشرقية القادمة من البحر الأحمر والمحملة بكميات من الرطوبة وبخار الماء ويتزامن معها في نفس الوقت وجود منخفضات طبقات الجو العليا. 

أما خلال فصل الربيع والصيف، فالأمر يختلف، بحسب "شاهين"، نتيجة المنخفضات الحارة فضلا عن توزيعات عمود الهواء بطبقات الجو العليا لسطح الأرض.

موعد ارتداء الملابس الصيفية 

وحاليا، تشهد محافظات الجمهورية وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، تسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مستمرا حتى غد الأحد، تصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة. 

وبحسب مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تعاود الانخفاض منتصف الأسبوع الجاري، وتعود إلى المعدلات الطبيعية بانخفاض 10 درجات؛ إذ تصل إلى 24 درجة، ولذلك يجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس ومتابعة النشرات الجوية.

وأضاف "شاهين"، أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض والارتفاع حتى شم النسيم، لافتا إلى أنه من الممكن تخفيف الملابس بعد 20 أبريل مع بداية شهر رمضان.

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