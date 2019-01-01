الصين تتراجع للمركز السادس.. قائمة إصابات كورونا لأعلى 10 دول في العالم

لا يزال فيروس كورونا المستجد، مستمرا في تفشيه بجميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المصابين بجميع أنحاء العالم مليونا و121 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و403 أشخاص، ما دعا منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطواريء الدولية، وتغيير وصف المرض من وباء إلى جائحة.

ونرصد لكم في التقرير التالي الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولى في عدد الإصابات والمتوفين بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى إجمالي عدد المتعافين منه، وفقا لموقع ".worldometers.".

الولايات المتحدة الأمريكية

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا في عدد المصابين والذي بلغ 277 ألفا و522 شخصا، والمركز الأول أيضا في عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم بـ361 حالة.

فيما تحتل المركز الثالث في عدد الوفيات بـ 7 آلاف و403 أشخاص، والمركز السابع في عدد المتعافين والذي بلغ 12 آلاف و283 شخصا، كما جاء ترتيبها من جهة حالات الوفيات الجديدة في المركز الثاني بـ11 شخصا.

إيطاليا

قفزت إيطاليا إلى المركز الثاني عالميا بإجمالي عدد مصابين 119 ألفا و827 شخصا، بعدما كانت في المركز الثالث أمس، بينما جاءت في المركز الأول في عدد الحالات الجديدة، إذ لم تسجل أي حالات اليوم.

وجاء ترتيبها في المركز الرابع في عدد المتعافين بـ 19 ألفا و758 شخصا، بينما احتلت المركز الأول مناصفة مع دول أخرى في عدم تسجيلها أي وفيات جديدة اليوم، فيما جاءت في المركز الأول بإجمالي عدد وفيات 14 ألفا و681 شخصا.

إسبانيا

تراجعت إسبانيا في المركز الثالث عالميا في عدد المصابين بالفيروس التاجي بـ119ألفا و199 شخصا، ولم تسجل أي إصابات جديدة اليوم.

كما جاءت في المركز الثاني في عدد الوفيات بـ11 آلفا و198 شخصا، والمركز الأول في عدد الوفيات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم بدون أي حالات جديدة، واحتلت المركز الثاني في إجمالي عدد المتعافين بـ30 ألفا و513 شخصا.

ألمانيا

جاءت ألمانيا في المركز الرابع بإجمالي عدد إصابات 91 ألفا و159 شخصا، والمركز الأول في عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم بدون أي حالات إصابة.

واحتلت المركز الثامن في إجمالي عدد الوفيات 1275 شخصا، ولم تسجل اليوم حالات وفيات جديدة، والمركز الثالث في إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بـ 24 ألفا و575 شخصا.

فرنسا

جاءت فرنسا في المرتبة الخامسة في عدد الإصابات عالميا بـ 82 ألفا و165 حالة، فيما لم تسجل أي حالات إصابة جديدة اليوم.

واحتلت المرتبة الرابعة في إجمالي عدد الوفيات بـ 6 آلافا و507 وفيات، ولم تسجل اليوم أي حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي، بينما جاءت في المركز السادس في عدد المتعافين بـ14 ألف و8 أشخاص.

الصين

بعد أن كانت في المركز الأول، تراجعت الصين عالميا في عدد المصابين لتصبح في المركز السادس بـ 81 ألفا و639 حالة، وفي عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم جاءت في المركز الثالث بـ19 حالة.

وأصبحت الصين في المرتبة السادسة في عدد الوفيات بـ3 آلاف و326 حالة وفاة، وجاءت في المركز الثالث أيضا في عدد الوفيات الجديدة إذ سجلت اليوم 4 وفيات فقط، واحتلت المرتبة الأولى في عدد المتعافين بـ 76 ألفا و755 حالة.

إيران

احتلت إيران المركز السابع في عدد الإصابات عالميا بـ53 ألفا و183 شخص، بينما لم تسجل أي حالات إصابة جديدة اليوم.

وجاءت في المركز السابع عالميا في عدد الوفيات بـ3 آلاف و294 وفاة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة اليوم، بينما جاء ترتيبها في عدد المتعافين في المركز الخامس بـ17 ألفا و935 شخصا.

بريطانيا

جاءت بريطانيا في المركز الثامن عالميا في عدد الإصابات بـ38 ألفا و168 إصابة، فيما احتلت المركز التاسع في عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم بدون أي إصابات.

واحتلت بريطانيا المركز الخامس في عدد الوفيات عالميا بـ 3605 حالات وفاة، ولم تسجل اليوم أي وفيات، وجاء ترتيبها في المركز العاشر في عدد المتعافين من الفيروس التاجي بـ 135 حالة.

تركيا

احتلت تركيا المركز التاسع عالميا في عدد الإصابات بـ 20 ألفا و921 حالة، ولم تسجل اليوم أي إصابات جديدة.

وجاءت في المركز العاشر في عدد الوفيات بـ425 حالة وفاة، فيما لم تسجل اليوم أي حالات وفاة جديدة، كما جاءت في المرتبة التاسعة في عدد المتعافين بـ 484 حالة.

سويسرا

احتلت سويسرا المركز العاشر عالميا في عدد الإصابات بـ 19 ألفا و702 إصابة، بينما جاءت في المرتبة الثاني في عدد الإصابات الجديدة بـ 96 حالة.

وجاءت في المركز التاسع عالميا في عدد الوفيات بـ 604 حالات، والمرتبة الأولى في عدد الوفيات التي سجلتها اليوم بـ 13 وفاة، وجاء ترتيبها في المركز الثامن في عدد المتعافين بـ 4 آلاف و846 حالة.

يذكر أن مصر احتلت المركز السابع والخمسين عالميا في عدد الإصابات بـ985 حالة.