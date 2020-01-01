دراسة أسترالية: دواء مضاد للقمل يمكنه قتل فيروس كورونا

04:28 ص | السبت 04 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: رامي مصطفى

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أظهرت دراسة أجرتها جامعة "موناش" في أستراليا، قدرة دواء مضاد للطفيليات، يستخدم ضد قمل الرأس، على قتل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المختبر خلال 48 ساعة.

وأوضحت الدراسة، أن جرعة واحدة من عقار "إيفرمكتين"، يمكنها أن توقف من نمو الفيروس في الخلايا، وفقًا لصيحفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الدكتور كايلي واجستاف، من معهد الطب الحيوي في جامعة موناش: "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكنها بشكل أساسي إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال 48 ساعة وأنه حتى في 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير حقًا في ذلك".

ومازال من غير المعروف كيف يوقف الدواء من نمو الفيروس، فإنه من المرجح أن الدواء يوقف الفيروس عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة على التخلص منه.

وبعد اختبار قدرة الدواء على قتل الفيروس، فإن الخطوة التالية هي  تحديد الجرعة البشرية المناسبة، للتأكد من أن التجربة التي أقيمت في المختبر يمكنها أن تكون آمنة بالنسبة للبشر.

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