بسبب كورونا.. دولة أفريقية تحظر أكل النمل والخفافيش

03:27 ص | السبت 04 أبريل 2020
الخفافيش

الخفافيش

كتب: وكالات

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اتخذت حكومة دولة الجابون، أمس، قرارا بمنع تناول النمل الحرشفي والخفافيش كوجبات غذائية، بعد الاعتقاد السائد حول تسببها في ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورغم أنه لم يثبت بشكل قاطع تسبب تناول الخفافيش في ظهور الوباء، إلا أن الاعتقاد السائد دفع رئيس الجابون لمنع تناوله.

وأعلن علي بونجو أونديمبا الرئيس الجابوني، أن الحكومة تخطط  لإغلاق العاصمة ليبرفيل، بالإضافة إلى حزمة مساعدات طارئة للمصابين والمتضررين من انتشار الوباء، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وكانت السلطات الجابونية قد أعلنت عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدودها حتى الآن.

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