بسبب كورونا.. دولة أفريقية تحظر أكل النمل والخفافيش

الخفافيش
اتخذت حكومة دولة الجابون، أمس، قرارا بمنع تناول النمل الحرشفي والخفافيش كوجبات غذائية، بعد الاعتقاد السائد حول تسببها في ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ورغم أنه لم يثبت بشكل قاطع تسبب تناول الخفافيش في ظهور الوباء، إلا أن الاعتقاد السائد دفع رئيس الجابون لمنع تناوله.
وأعلن علي بونجو أونديمبا الرئيس الجابوني، أن الحكومة تخطط لإغلاق العاصمة ليبرفيل، بالإضافة إلى حزمة مساعدات طارئة للمصابين والمتضررين من انتشار الوباء، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز".
وكانت السلطات الجابونية قد أعلنت عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل حدودها حتى الآن.
وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
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تساؤلات عديدة دارت حول ما إذا كان الذباب ينقل فيروس كورونا للبشر من خلال الأسطح الملوثة التي يقف عليها.
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حذر من أن المرضى المزمنين الآخرين الذين ربما لن يتم علاجهم بسبب أعراضهم الخفيفة يمكن أن يستمروا في نشر العدوى والتسبب في تفشي جديد.
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