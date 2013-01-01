قصة صورة × الملعب.. ألفيش يحول موزة العنصرية إلى طاقة تهديفية

"موزة العنصرية" حركة معتادة من جماهير الساحرة المستديرة كأحد طرق التعبير عن العنصرية تجاه أحد اللاعبين من خلال تشبيههم بالقرود، لأسباب مختلفة تتعلق بلون بشرته أو ديانته أو بلده، ولكن الأمر غير المعتاد هو تصرف النجم البرازيلي داني ألفيش، بشكل غير متوقع في مواجهة تلك الحركة العنصرية.

إلقاء موزة على ألفيش

فاجأ نادي فياريال مضيفه برشلونة، بالتقدم عليه مبكرًا بثنائية نظيفة، في أول 55 دقيقة من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2013-2014.

وقلص داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة، النتيجة لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة سجلها باوليستا، بالخطأ في مرمى فريقه.

هدف البرازيلي استفز جماهير الغواصات الصفراء على الرغم من تقدمهم في النتيجة، ليقوموا بإلقاء موزة على "ألفيش" أثناء تنفيذه لركلة ركنية تعبيرًا عن العنصرية، ليفاجئهم النجم البرازيلي بالتقاط الموزة من على الأرض وتقشيرها، ثم قام بتناولها وإكمال اللعب من جديد، وذلك في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وبعد مرور دقيقتين فقط، كشر ألفيش عن أنيابه بعرضية أخرى، أسكنها موساشيو برأسية بالخطأ في مرماه، ليعادل البلوجرانا النتيجة، قبل أن يخطف ليونيل ميسي، هدف الفوز للفريق الكتالوني.

ألفيش يشكر صاحب الموزة

ولم ينته الأمر بنهاية المباراة، بل واصل ألفيش تصريحاته القوية بنفس طريقة تعامله مع الموزة، قائلا: "لا أعرف من رمى الموزة، لكنني أريد أن أشكره لأنها أعطتني الطاقة لأرسل عرضيتين أخريين تسببتا في هدفي التعادل"، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

تضامن اللاعبين مع ألفيش

الواقعة ألقت بظلالها على نجوم الساحرة المستديرة، الذين قرروا التضامن مع ألفيش من خلال أكل الموز على طريقته، حيث نشر نيمار صورة له رفقة ابنه، عبر حسابه على فيس بوك، وهو يأكل الموز وابنه ممسكا بدمية على هيئة موزة، مع تعليق يقول: "كلنا قرود"، بحسب سكاي نيوز.

كما نشر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين، صورة له على فيس بوك، وهو يتناول موزة مع صديقة برازيلية تدعى مارتا.

وعلق أجويرو على الصورة قائلا: "مع صديقتي البرازيلية مارتا، كلنا متساوون".