قصة صورة × الملعب.. ألفيش يحول موزة العنصرية إلى طاقة تهديفية

05:29 ص | السبت 04 أبريل 2020
داني ألفيش

داني ألفيش

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

قصة صورة × الملعب.. حلم صغير تحول إلى كابوس كبير

قصة صورة × الملعب.. حلم صغير تحول إلى كابوس كبير

حارس برشلونة من داخل الحجر الصحي: مشغول بالحفاظ على لياقتي البدنية

حارس برشلونة من داخل الحجر الصحي: مشغول بالحفاظ على لياقتي البدنية

ميسي يقود برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

ميسي يقود برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

"نحس رحيل رونالدو" يطارد ميسي قبل موقعة الريال ضد برشلونة

"نحس رحيل رونالدو" يطارد ميسي قبل موقعة الريال ضد برشلونة

"موزة العنصرية" حركة معتادة من جماهير الساحرة المستديرة كأحد طرق التعبير عن العنصرية تجاه أحد اللاعبين من خلال تشبيههم بالقرود، لأسباب مختلفة تتعلق بلون بشرته أو ديانته أو بلده، ولكن الأمر غير المعتاد هو تصرف النجم البرازيلي داني ألفيش، بشكل غير متوقع في مواجهة تلك الحركة العنصرية.

إلقاء موزة على ألفيش

فاجأ نادي فياريال مضيفه برشلونة، بالتقدم عليه مبكرًا بثنائية نظيفة، في أول 55 دقيقة من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2013-2014.

وقلص داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة، النتيجة لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 65 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة سجلها باوليستا، بالخطأ في مرمى فريقه.

هدف البرازيلي استفز جماهير الغواصات الصفراء على الرغم من تقدمهم في النتيجة، ليقوموا بإلقاء موزة على "ألفيش" أثناء تنفيذه لركلة ركنية تعبيرًا عن العنصرية، ليفاجئهم النجم البرازيلي بالتقاط الموزة من على الأرض وتقشيرها، ثم قام بتناولها وإكمال اللعب من جديد، وذلك في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وبعد مرور دقيقتين فقط، كشر ألفيش عن أنيابه بعرضية أخرى، أسكنها موساشيو برأسية بالخطأ في مرماه، ليعادل البلوجرانا النتيجة، قبل أن يخطف ليونيل ميسي، هدف الفوز للفريق الكتالوني.

ألفيش يشكر صاحب الموزة

ولم ينته الأمر بنهاية المباراة، بل واصل ألفيش تصريحاته القوية بنفس طريقة تعامله مع الموزة، قائلا: "لا أعرف من رمى الموزة، لكنني أريد أن أشكره لأنها أعطتني الطاقة لأرسل عرضيتين أخريين تسببتا في هدفي التعادل"، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

تضامن اللاعبين مع ألفيش

الواقعة ألقت بظلالها على نجوم الساحرة المستديرة، الذين قرروا التضامن مع ألفيش من خلال أكل الموز على طريقته، حيث نشر نيمار صورة له رفقة ابنه، عبر حسابه على فيس بوك، وهو يأكل الموز وابنه ممسكا بدمية على هيئة موزة، مع تعليق يقول: "كلنا قرود"، بحسب سكاي نيوز.

كما نشر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين، صورة له على فيس بوك، وهو يتناول موزة مع صديقة برازيلية تدعى مارتا.

وعلق أجويرو على الصورة قائلا: "مع صديقتي البرازيلية مارتا، كلنا متساوون".

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

"الحمى والسعال وضيق التنفس" أعراض باتت معروفة عن فيروس كورونا المستجد
مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

تساؤلات عديدة دارت حول ما إذا كان الذباب ينقل فيروس كورونا للبشر من خلال الأسطح الملوثة التي يقف عليها.
"زواج غريب".. من هو ملك تايلاند الذي حبس نفسه مع 20 فتاة في العزل

"زواج غريب".. من هو ملك تايلاند الذي حبس نفسه مع 20 فتاة في العزل

معلومات عن ملك تايلاند بعدعزله الترفيهي مع 20 فتاة، وطقوس الزواج الغريبة
باحثون يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تستمر 49 يوما

باحثون يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تستمر 49 يوما

حذر من أن المرضى المزمنين الآخرين الذين ربما لن يتم علاجهم بسبب أعراضهم الخفيفة يمكن أن يستمروا في نشر العدوى والتسبب في تفشي جديد.