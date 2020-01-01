صناعة الفوانيس.. مواهب بطلات السرطان في "الحظر"

«لأننا أبطال، ورضينا باللى أصعب من الكورونا، قررنا نطلع مواهبنا فى الحظر، ونكمل ورشنا على السوشيال ميديا، وننفذ كل اللى اتعلمناه»، دعوة أطلقتها جمعية «سحر الحياة» لدعم أبطال السرطان، لاقت استحسان كثير من البطلات، اللاتى كشفن عن مواهب مختلفة، انطلقت من المنازل، علها تكون ملهمة لآخرين لإبداع المزيد.

تحكى الدكتورة مها نور، رئيس الجمعية عن المبادرة: «دائماً أشجع إظهار المواهب، وكانت البطلات يمارسن أنشطة عديدة داخل الجمعية، كالرسم وصناعة الحلى والمشغولات اليدوية، لما لها من مردود نفسى طيب عليهن، ففكرت لماذا لا نشغل أوقاتنا فى الحظر بتطبيق ما تعلمناه، أو إظهار مواهب أخرى؟». «مها» بطلة سرطان، وطبقت ذلك على نفسها أولاً، وحين شعرت بجدوى ممارسة الأنشطة، حاولت دفع باقى البطلات لتطبيق ذلك والاستفادة: «أهوى الكتابة، وأسست مجلة سحر الحياة من ٩ سنوات، وساعدتنى فى الخروج من أزمتى النفسية».

صناعة فوانيس من الخرز، أولى المواهب التى كشفت عنها إحدى البطلات، تلاها سرد حواديت بصوت بطلة أخرى، وتحكى عزة محمد عن إنتاجها من الفوانيس: «تعلمت مشغولات الخرز فى الجمعية فى غضون شهر، وبسبب شغفى بتنسيق الألوان، صنعت تحفاً بأشكال مبهجة».