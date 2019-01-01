سيارة "خالد" في خدمة كبار السن: 4 مشاوير في اليوم

05:02 ص | السبت 04 أبريل 2020
«خالد» صاحب المبادرة فى صورة مع إحدى المسنات

«خالد» صاحب المبادرة فى صورة مع إحدى المسنات

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

كبار السن يضربون المثل في الالتزام بتعليمات صرف المعاش: كل واحد على "تختة"

كبار السن يضربون المثل في الالتزام بتعليمات صرف المعاش: كل واحد على "تختة"

لليوم الثاني.. صرف معاشات كبار السن في 31 مدرسة بالإسكندرية

لليوم الثاني.. صرف معاشات كبار السن في 31 مدرسة بالإسكندرية

مدير وسط الإسكندرية توزع حلوى على كبار السن وموظفي البريد

مدير وسط الإسكندرية توزع حلوى على كبار السن وموظفي البريد

محافظ كفرالشيخ يتابع صرف المعاشات.. وشباب يتطوعون لتنظيم كبار السن

محافظ كفرالشيخ يتابع صرف المعاشات.. وشباب يتطوعون لتنظيم كبار السن

كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع خالد خيرى، مسئول إحدى شركات التوصيل، إلى محاولة مساعدتهم، من خلال توصيلهم مجاناً داخل القاهرة، وكذلك شراء بعض المستلزمات نيابةً عنهم، حتى لا يضطروا إلى الخروج من منازلهم، ويعرّضوا أنفسهم للمخاطر.

«فيه كبار سن عايشين لوحدهم فى البيت أو فى دور مسنين، وكذلك ذوى احتياجات خاصة لا حول لهم ولا قوة، فقررت أوصلهم لأى مكان، أو أقوم بأى مشوار محتاجينه، وطبعاً باخدهم من باب البيت، وأرجعهم مرة تانية لحد الباب، بدل ما ينزلوا ويخرجوا فى الزحام، وممكن يتعبوا أو يلقطوا أى عدوى همّا مش قدها»، بحسب «خالد».

بدأ الشاب المتطوع فى خدمة التوصيل بالتزامن مع فرض حظر التجول، فيقوم بتوصيل 3 أو 4 أشخاص من كبار السن أو ذوى الاحتياجات على مدار اليوم، مستخدماً سيارته المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة: «فيها رامب للصعود بالكرسى المتحرك إلى السيارة، والكراسى مصممة بطريقة مريحة. ولم ينس «خالد» استخدام المعقمات والمطهرات خلال رحلات التوصيل، لتوفير مزيد من سبل الوقاية من العدوى للمواطنين.

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

"الحمى والسعال وضيق التنفس" أعراض باتت معروفة عن فيروس كورونا المستجد
مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

تساؤلات عديدة دارت حول ما إذا كان الذباب ينقل فيروس كورونا للبشر من خلال الأسطح الملوثة التي يقف عليها.
"زواج غريب".. من هو ملك تايلاند الذي حبس نفسه مع 20 فتاة في العزل

"زواج غريب".. من هو ملك تايلاند الذي حبس نفسه مع 20 فتاة في العزل

معلومات عن ملك تايلاند بعدعزله الترفيهي مع 20 فتاة، وطقوس الزواج الغريبة
باحثون يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تستمر 49 يوما

باحثون يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا.. تستمر 49 يوما

حذر من أن المرضى المزمنين الآخرين الذين ربما لن يتم علاجهم بسبب أعراضهم الخفيفة يمكن أن يستمروا في نشر العدوى والتسبب في تفشي جديد.