سيارة "خالد" في خدمة كبار السن: 4 مشاوير في اليوم

كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، فئات أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع خالد خيرى، مسئول إحدى شركات التوصيل، إلى محاولة مساعدتهم، من خلال توصيلهم مجاناً داخل القاهرة، وكذلك شراء بعض المستلزمات نيابةً عنهم، حتى لا يضطروا إلى الخروج من منازلهم، ويعرّضوا أنفسهم للمخاطر.

«فيه كبار سن عايشين لوحدهم فى البيت أو فى دور مسنين، وكذلك ذوى احتياجات خاصة لا حول لهم ولا قوة، فقررت أوصلهم لأى مكان، أو أقوم بأى مشوار محتاجينه، وطبعاً باخدهم من باب البيت، وأرجعهم مرة تانية لحد الباب، بدل ما ينزلوا ويخرجوا فى الزحام، وممكن يتعبوا أو يلقطوا أى عدوى همّا مش قدها»، بحسب «خالد».

بدأ الشاب المتطوع فى خدمة التوصيل بالتزامن مع فرض حظر التجول، فيقوم بتوصيل 3 أو 4 أشخاص من كبار السن أو ذوى الاحتياجات على مدار اليوم، مستخدماً سيارته المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة: «فيها رامب للصعود بالكرسى المتحرك إلى السيارة، والكراسى مصممة بطريقة مريحة. ولم ينس «خالد» استخدام المعقمات والمطهرات خلال رحلات التوصيل، لتوفير مزيد من سبل الوقاية من العدوى للمواطنين.