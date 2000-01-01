الصحة العالمية توصي بحجز نوع من الكمامات للصفوف الأمامية في مواجهة كورونا

07:16 م | الجمعة 03 أبريل 2020
كمامات طبية

كمامات طبية

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

"الصحة": قررنا عزل عدد من الأسر بـ 8 محافظات للحد من كورونا

"الصحة": قررنا عزل عدد من الأسر بـ 8 محافظات للحد من كورونا

عاجل.. ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في تركيا إلى 425

عاجل.. ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في تركيا إلى 425

وزير الصحة البريطاني: أكثر من 2000 سرير طبي إضافي جاهز لاستقبال حالات كورونا

وزير الصحة البريطاني: أكثر من 2000 سرير طبي إضافي جاهز لاستقبال حالات كورونا

حسب الله: التاريخ سيكتب عن إدارة مصر حربها ضد فيروس كورونا

حسب الله: التاريخ سيكتب عن إدارة مصر حربها ضد فيروس كورونا

قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، القائدة التقنية لاستجابة كورونا المستجد كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص المرضى ومقدمي الرعاية عليهم ارتداء الكمامات الطبية، وشددت على ضرورة حجز كمامات "N95" لهؤلاء.

وأضافت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "ما نوصي به هو أن يرتدي الأشخاص المرضى كمامات طبية واقية، ولكن ليس كمامات N95، لأن هذه الأنواع يجب أن يتم حجزها لعمال الخطوط الأمامية الذين يرعون المرضى، ويجب أن يرتدي العاملون في المجال الطبي ويرعون مرضى كورونا تلك الكمامات، وتوفير معدات الحماية الشخصية الأخرى لهم".

وأوضحت: "علينا أن نعطي أولوية الكامات للعاملين في الخطوط الأمامية، وأيضا أجهزة التنفس، القفازات، الأثواب، ضرورية للأشخاص الذين يضعون حياتهم على المحك لمساعدتنا ورعاية الآخرين، لذا يجب حمايتهم ".

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة استخدام الكمامات الطبية لعامة الناس، لكنها غيرت مسار هذه التوصية، ونصحت بتوجيه دعم معدات الحماية الشخصية من كمامات وغيرها للعاملين في المجال الصحي.

 ويواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الفتك بضحاياه إذ بلغ عدد المصابين بجميع أنحاء العالم مليون و30 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 54 ألف و199 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة عدد الإصابات حيث بلغ عدد الحالات بها 245 ألف و 380 شخصا، وبعدما كانت الصين هي الأولى في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في العالم تراجعت إلى المركز الخامس بعد ارتفاع معدل شفاء المصابين بها إلى 76 ألف و571 شخصا.

الأكثر قراءة

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

قالت دراسة علمية جديدة إن الفيروس التاجي القاتل كورونا، الذي يجتاح العالم، يمكن أن ينتشر في الهواء ويبقى معديًا لساعات.
الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

بين الهزل والجد انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد وجود روائح عطرية فى الهواء، استشعرها أهالى محافظة الإسكندرية، ومن بعدهم مواطنون فى بورسعيد
"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

يشتكي الكثيرون من انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، ويشرح أستاذ بالبحوث الزراعية السبب وكيفية التخلص منهما كما يلي
مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل ينقل الذباب فيروس كورونا للبشر؟

تساؤلات عديدة دارت حول ما إذا كان الذباب ينقل فيروس كورونا للبشر من خلال الأسطح الملوثة التي يقف عليها.