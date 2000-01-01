الصحة العالمية توصي بحجز نوع من الكمامات للصفوف الأمامية في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، القائدة التقنية لاستجابة كورونا المستجد كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص المرضى ومقدمي الرعاية عليهم ارتداء الكمامات الطبية، وشددت على ضرورة حجز كمامات "N95" لهؤلاء.

وأضافت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "ما نوصي به هو أن يرتدي الأشخاص المرضى كمامات طبية واقية، ولكن ليس كمامات N95، لأن هذه الأنواع يجب أن يتم حجزها لعمال الخطوط الأمامية الذين يرعون المرضى، ويجب أن يرتدي العاملون في المجال الطبي ويرعون مرضى كورونا تلك الكمامات، وتوفير معدات الحماية الشخصية الأخرى لهم".

وأوضحت: "علينا أن نعطي أولوية الكامات للعاملين في الخطوط الأمامية، وأيضا أجهزة التنفس، القفازات، الأثواب، ضرورية للأشخاص الذين يضعون حياتهم على المحك لمساعدتنا ورعاية الآخرين، لذا يجب حمايتهم ".

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة استخدام الكمامات الطبية لعامة الناس، لكنها غيرت مسار هذه التوصية، ونصحت بتوجيه دعم معدات الحماية الشخصية من كمامات وغيرها للعاملين في المجال الصحي.

ويواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الفتك بضحاياه إذ بلغ عدد المصابين بجميع أنحاء العالم مليون و30 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 54 ألف و199 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة عدد الإصابات حيث بلغ عدد الحالات بها 245 ألف و 380 شخصا، وبعدما كانت الصين هي الأولى في عدد الإصابات بالفيروس التاجي في العالم تراجعت إلى المركز الخامس بعد ارتفاع معدل شفاء المصابين بها إلى 76 ألف و571 شخصا.