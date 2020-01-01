فيديو.. "توتة توتة وفي للحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "علي وصديقه الذكي"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطا، تلك العادة التي نسيتها أجيال حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم الحدوتة السادسة بعنوان "علي وصديقه الذكي".

لقد تعبت حقا، تعبت، الموسيقى الصاخبة تزعجني. أشعر بالفزع من الألعاب الخطرة التي أمارسها رغمًا عني. لابد أن أجد حلًا ينقذني من كسل صديقي "علي".

تُرى مَن قائل هذه الكلمات؟ وما هي حكايته مع بطل قصتنا؟ مغامرة مثيرة نعيشها مع علي وصديقه الذكي.