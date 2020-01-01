"كبسولة معلوماتية".. حقائق عن الذباب الأزرق وطرق الوقاية منه

05:42 ص | السبت 04 أبريل 2020
الذباب الأزرق

الذباب الأزرق

كتب: فادية إيهاب

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مع انتشار الذباب بكثافة كبيرة بين فصول السنة، يبدأ العديد بالبحث عن أسباب تواجده وأنواعه التي من بينها واحدا ارتبط بمثل شعبي اشتهر بمسلسلات العنف، وهو الذباب الأزرق. 

معلومات عن الذباب الأزرق 

وفي السطور التالية، أبزر المعلومات حول الذباب الأزرق، وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ"الوطن".. 

- ارتبط الذباب الأزرق بالمثل الشعبي "مش هخلي الدبان الأزرق يعرف طريق جثتك"، والذي له أصل حقيقي وليست مجرد مقولة متداولة. 

-  الذباب الأزرق، هو نوع من الحشرات اسمه blue bottle fly.

- سمي بذلك نسبة إلى لونه المتميز بالأزرق.

- هذا النوع من الذباب يتغذى على اللحوم ويضع بيضه على الجثث الميتة لتخرج أطوار اليرقات متغذية على الجثة. 

 - وللذباب الأزرق قدرة كبيرة على شم رائحة الجثث من مسافة أكثر من 3 كيلو مترات، ولذلك ارتبط بالمثل "مش هخلي الدبان الأزرق يعرف طريق جثتك"، ما يعني أنه سيتم دفنك في مكان بعيد يصعب الوصول إليه لدرجة أن هذا الذباب لن يستطيع الوصول للجثة.  

- هذه الذبابة لا تضر الإنسان ولكن يمكنها نقل الأمراض إذا وجدت بالمنزل. 

- يمكن التخلص منها بالنظافة الدائمة ورش المبيدات اللازمة أو بالطرق الطبيعية بوضع نصف ليمونة أو نصف تفاحة بها قرنفل بأماكن وجوده.

- كما يمكن طرد الذباب الأزرق باستخدام المراوح، أو زراعة بعض النباتات الطاردة للذباب مثل النعناع أو الريحان. 

- وتلك الحشرة تكره رائحة الطماطم وزيت الخروع وأشجار الكافور. 

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