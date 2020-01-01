"الحاجة أم الاختراع".. صلاح يصنع "كمامة آمنة" في المنزل لمواجهة كورونا

"الحاجة أم الاختراع".. شعار رفعه صلاح حسنين 70 عاما ابن مدينة طوخ والذي اضطر إلى صناعة كمامة في المنزل، ليستخدمها هو أو أي مريض لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

أوضح صلاح حسنين، أنه توصل لتعديل وتغيير جوهري في الكمامة المعروفة بـ"المسك" في المجال الطبي والمخصصة لمرضى الجهاز التنفسي مما يجعلها أكثر أمنا خلال استخدامها وخاصة لمرضى الفيروس.

يقول "صلاح" لـ"الوطن" إن التصميم الخاص بالكمامة يقوم على تعديلها من خلال شكلين، الأول خاص بالمرضى المصابين بالفيروس، حيث جرى إضافة أنبوب على صمامات الزفير بقطر 2 سم وخرطوم قطر 5 مم لخروج النفس بعد أن يمر بسائل معقم داخل الأنبوب ليقتل الفيروسات الخارجة مع الزفير لأن هذه العملية هي التي تمثل خطورة نقل الفيروس من المريض لمن حوله، لأن مشكلة المصاب ليست في الشهيق ولكن في الزفير المحمل بالفيروسات.

أما الشكل الثاني فهو يخص الأشخاص غير المصابين بالفيروس ويتعلق بأنبوبة إضافية تضاف لأنبوب الشهيق لأن الشخص السليم يجب وقايته من استنشاق الفيروس فتضف له أنبوبة محلول مطهر في مجرى الشهيق لقتل الفيروس وتنقية النفس وبهذا نحمي الأشخاص السليمة من المريض ونعزل المريض نفسه داخل قناع واقٍ عن الأصحاء حتى ولو كان معزولا في مكان خارج مستشفيات العزل.

أكد صلاح أن الكمامة التي صنعها في منزله غير مكلفة على الإطلاق، مضيفًا: التعديل الذي قمت به هو في غرفة السائل الخاص بموسعات الشعب الموجود في الكمامة أسفل الذقن، حيث قمت بإلغاء أجزاء منها كذلك عمل فتحات جديدة لجعلها غرفة دخول الهواء المفلتر من أسفل الماسك كذلك إلغاء الخراطيم.

أوضح صلاح أن أهم ما يميز الكمامات الجديدة التي صممها هو أنها لا تحتاج إلا لتغيير بسيط في الفلتر، وهو عبارة عن تغيير قطعة صغيرة من القطن الطبي المعقم أو قطعة شاش طبي معقم فقط، مشيرا إلى أنه يمكن تقطيع أجزاء صغير على شكل دائرة قطرها ثلاثة سم فقط من الكمامة التي تباع حاليا في الصيدليات، حيث ممكن من الكمامة الواحد من هذه الكمامات نستخرج منها أكثر من ست قطع كفلتر بديلا للقطن أو الشاش لوضعها في "الماسك" الجديد.

يقول "صلاح" إنه يتقدم بهذا الابتكار كهدية ومساهمة منه لحماية الوطن، وأهل مصر من خطر كورونا المستجد، وهدية للعالم أجمع في مواجهة هذا الفيروس الخطير لعله يكون سببا في إنقاذ حياة إنسان.