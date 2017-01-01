la casa de papel.. المدن تسطو بأغنية المقاومة وقناع دالي في "حلق حوش" الإسباني

ساعات قليلة ينتظر عشاق مسلسل الإثارة والتشويق الإسباني لا كاسا دي بابل la casa de papel مرورها بفارغ الصبر، حتى يتم طرح الجزء الرابع من المسلسل الذي يعرفه الكثيرون من عشاقه على أنه مسلسل "البروفيسور".

المسلسل الإسباني الشهير، الذي تنتجه شبكة Netflix، بدأ عرضه في عام 2017، واستطاع تحقيق شهرة ونجاحًا كبيرين، حيث نقل الدراما الإسبانية إلى مصاف العالمية، بعدما أصبح عشاقه في كل مكان ف العالم.

البروفيسو تسبب في نجاح la casa de papel

ينتمي المسلسل إلى دراما السطو والسرقة، حيث تدور أحداثه حول شخصية "البروفيسور" الذي يدبر ويخطط لعملية سطو على دار سك العملة الإسبانية خلال الجزئين الأولين، ثم البنك المركزي الإسباني خلال الجزئين الثالث والرابع.

شخصية البروفيسور صنعت نجاحًا كبيرًا للمسلسل، حيث تتمتع بذكاء وعبقرية شديدتين، وتوقع ورسم لكل السيناريوهات الممكنة، ووضع حلول لكل المشكلات المتوقعة وحلول بديلة حال حدوث أي خلل في خططه، ليصبح الممثل الإسباني ألفارو مورتي بأدائه المذهل لشخصية "البروفيسور" واحدًا من أهم عوامل انتشار المسلسل ونجاحه.

تميز المسلسل بأن أعضاء فريق السطو الذي كونه "البروفيسور" لم يستخدموا أسماءهم الحقيقية، واستبدلوها بأسماء مدن وعواصم عالمية شهيرة، مثل برلين وريو وطوكيو وهلسنكي وموسكو ودنفر ونيروبي.

قناع سلفادور دالي انتشر في العالم بفضل المسلسل.. وBella Ciao لازمته

قناع الفنان الإسباني الشهير سلفادور دالي، كان إحدى العلامات المميزة للمسلسل، حيث ارتداه أبطال العمل وأعضاء فريق السطو، لينتشر بعدها في كل أنحاء العالم كالنار في الهشيم ويظهر في مناسبات عديدة، كان آخرها حين ظهر به لاعبو منتخب مصر الأوليمبي خلال المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية في مصر نوفمبر الماضي.

علامةٌ مميزةٌ أخرى ارتبطت بالمسلسل وأصبح ذكرها يعني la casa de papel، فالأغنية الإيطالية "بيلا تشاو"، استخدمها البروفيسور لعملية السطو كتشبيه لها بالمقاومة، لتحقق نجاحًا كبيرًًا وانتشارًا جعلها ملازمة لجميع أحداث المسلسل.

وأغنية Bella Ciao واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بفترة الحرب العالمية الثانية، والتي استعان بها أعضاء الجناح اليساري المناهض لحركة الفاشية، وحركة المقاومة في إيطاليا ضد الديكتاتور موسوليني.

لا كاسا دي حلق حوش.. هنيدي شبه المسلسل بفيلمه

وكما حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في معظم بلدان العالم، لم يسلم من السخرية المصرية المعتادة، حيث شبههم البعض بفيلم "حلق حوش" الذي قام ببطولته محمد هنيدي وليلي علوي وعلاء ولي الدين، وكانت تدور أحداثه حول عملية سطو كوميدية على أحد البنوك، حيث وصف البعض "لا كاسا دي بابل" بأنه حلق حوش" الإسباني.

النجم محمد هنيدي شبه فيلمه بالمسلسل الإسباني، بشكلٍ ساخر، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر صورة من فيلمه إبان عرض الموسم الثالث من المسلسل معلقًا عليها: "لا كاسا دي حلق حوش".