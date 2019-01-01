أب لسبعة أطفال أنقذ اليونان من كورونا

06:41 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
أب لسبعة أطفال أنقذ اليونان من كورونا

أب لسبعة أطفال أنقذ اليونان من كورونا

كتب: (وكالات)

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تعتبر اليونان حسب الإحصاءات إحدى أقل الدول تضررا من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأشارت الإحصائيات إلى 50 حالة وفاة مقابل 1459 إصابة رغم قربها واتصالاتها مع إيطاليا.

ولكن ما السبب وما الذي جنب اليونان مصير العديد من البلدان التي يقصدها السياح، واجتمعت الصحافة المحلية على تسميته "منقذ الأمة" وهو أب لسبعة أطفال يغني كل يوم أحد في دير المدينة، ويتحدث دائما بنبرة مهدئة وذات مصداقية والآن تستمع إليه كل اليونان وهو عالم الأوبئة سوتريس تسودراس.

بعد أول إصابات في إيطاليا، استشعر تسودراس الخطر وطالب بشكل حثيث إغلاق كافة المرافق التي يحدث فيها تجمع بشري وبدأ بإغلاق الكنائس، بداية بشكل جزئي ومن ثم بشكل كامل جمع حوله أشخاصا مؤثرين في مجال الصحة اليونانية وبدأ خطة مدروسة لدرء خطر لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يصل لهذا الحد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبمبادرة من تسودراس، تم إنشاء غرفة عمليات مكونة من 26 عالما، تم إعداد 13 مركزا طبيا. في ذلك الوقت ، تم تسجيل 11 حالة وفاة فقط و 330 حالة في إيطاليا المجاورة ؛ لم يكن الوضع حرجا أبدا.

وفي 26 فبراير الماضي، تم تسجيل أول حالة في اليونان في مدينة سالونيك لامرأة قادمة من شمال إيطاليا. تصرفت السلطات بسرعة البرق: أغلقت المدرسة التي أصيب فيها الطفل ابن المصابة بالحجر الصحي.

وفي 27 فبراير الماضي، سجلت السلطات بالفعل ثلاث حالات (اثنتان في سالونيك وواحدة في أثينا). والعمل الحاسم مرة أخرى: تم إلغاء رحلات أطفال المدارس في الخارج ، والمهرجانات الجماعية، والكرنفالات، ومنتدى دلفيك الاقتصادي.

اليونان تشبه كثيرا إيطاليا من حيث المشاكل

وأضافت "روسيا اليوم"، أن اليونان تشبه كثيرا إيطاليا من حيث المشاكل: وضع اقتصادي مترنح، نقص في الكوادر الطبية، نسبة كبيرة من السكان يعودون لفئة كبار العمر ونقص في المستلزمات وعلى رأسها الكمامات الطبية.

وأعطت غرفة العمليات على الفور توصيات واستجابت على إثرها السلطات وبدأت في تطبيق الحجر الصحي على مراحل: في 8 مارس ، ألغيت المظاهرات بمناسبة يوم المرأة ، وتم اتخاذ قرار بإغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال.

وفي غضون أيام قليلة ، تم إغلاق القاعات الرياضية وقاعات الرقص والرياضة والملاعب والمسارح ودور السينما وزيارات دور التمريض باتت محدودة. تم إلغاء العروض في يوم الاستقلال. الحانات القريبة والمقاهي ومصففي الشعر والشواطئ ومنتجعات التزلج. ثم مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت (باستثناء البقالة).

الحس المجتمعي العالي جنب اليونان السيناريو الإيطالي

وتابعت "روسيا اليوم" قائلة، إنه في 17 مارس الماضي ، وصلت رسالة طوارئ على جميع الهواتف المحمولة تطلب منهم البقاء في المنزل فيما يتعلق بانتشار فيروسات التاجية، وأعلن الحظر على التجمع من قبل مجموعات من أكثر من عشرة أشخاص.

 وأشارت القناة الإخبارية الروسية، إلى أن الحس المجتمعي العالي وتواجد أشخاص يملكون حسن التصرف جنب اليونان السيناريو الإيطالي.

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