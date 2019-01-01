جوجل تعلن إنفاق 6.5 مليون دولار لمحاربة المعلومات الخاطئة بشأن كورونا

05:38 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
جوجل تعلن إنفاق 6.5مليون دولار لمحاربة المعلومات الخاطئة بشأن كورونا

جوجل تعلن إنفاق 6.5مليون دولار لمحاربة المعلومات الخاطئة بشأن كورونا

كتب: (أ.ش.أ)

أخبار متعلقة

"جوجل" تطرح خدمات جديدة لدعم التعليم بالوطن العربي مع انتشار كورونا

"جوجل" تطرح خدمات جديدة لدعم التعليم بالوطن العربي مع انتشار كورونا

كورونا يلغي نكات "كذبة أبريل" من جوجل هذا العام: لا وقت للتضليل

كورونا يلغي نكات "كذبة أبريل" من جوجل هذا العام: لا وقت للتضليل

بسبب كورونا.. نسخة رقمية من"صليب موسى" على "آمازون" و"جوجل بلاي"

بسبب كورونا.. نسخة رقمية من"صليب موسى" على "آمازون" و"جوجل بلاي"

جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدميها عن كورونا لمواجهة الفيروس

جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدميها عن كورونا لمواجهة الفيروس

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق شركات التكنولوجيا في العالم، أمس الخميس، أنها ستنفق 6.5 مليون دولار في جهود محاربة انتشار المعلومات الخاطئة بشأن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسيوجه التمويل إلى الجماعات المعنية بتقصي الحقائق، والمؤسسات الصحفية والإعلامية والمنظمات غير الهادفة للربح حول العالم، كما سيساعد بعض المنافذ الإعلامية في كشف وتعقب المعلومات الخاطئة بشأن كورونا.

وقال رئيس قسم مصداقية الأخبار والمعلومات في "مختبر أخبار جوجل"، أليكسيوس مانتزارليس: "إن مساعدة العالم على فهم هذه المعلومات تتطلب استجابة واسعة النطاق، تشمل العلماء والصحفيين والشخصيات العامة والمنصات التكنولوجية وغيرها".

وأضاف مانتزارليس، أن التمويل سيذهب إلى الجماعات المعنية بتقصي الحقائق في كل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وإلى شبكة "فاكت تشيكينج نتورك"، وهي إحدى الجماعات التي تدعم تقصي الحقائق حول العالم، إلى جانب تخصيص جزء من التمويل لزمالات في جامعة ستانفورد لمساعدة المراسلين الذين يغطون أخبار كورونا، وللجماعات التي تدعم قدرة الصحفيين على الوصول إلى الأبحاث حول الفيروس.

وأشار رئيس قسم مصداقية الأخبار، إلى أن منصة "جوجل تريندس" ستصبح متاحة على نطاق أوسع للصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، مع تمويل لتدريب الصحفيين على كيفية اكتشاف المعلومات الصحية الخاطئة.

وتأتي جهود "جوجل" لدعم الصحفيين ومكافحة المعلومات الخاطئة في الوقت الذي تكافح فيه شركات شبكات التواصل الاجتماعي لكبح جماح المعلومات الخاطئة عن كورونا عبر منصاتها، حيث أكدت منصة "تويتر" الشهر الماضي أنها ستزيل أي تغريدات متعلقة بكورونا تروج لتقنيات العلاج المزيفة، كما أعلنت منصة "فيسبوك" هذا الأسبوع أنها ستنفق 100 مليون دولار لدعم صناعة الأخبار، ومليون دولار أخرى لتعزيز تقصي الحقائق.

الأكثر قراءة

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

قالت دراسة علمية جديدة إن الفيروس التاجي القاتل كورونا، الذي يجتاح العالم، يمكن أن ينتشر في الهواء ويبقى معديًا لساعات.
أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

بين الهزل والجد انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد وجود روائح عطرية فى الهواء، استشعرها أهالى محافظة الإسكندرية، ومن بعدهم مواطنون فى بورسعيد
الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

يشتكي الكثيرون من انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، ويشرح أستاذ بالبحوث الزراعية السبب وكيفية التخلص منهما كما يلي
أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

"الحمى والسعال وضيق التنفس" أعراض باتت معروفة عن فيروس كورونا المستجد