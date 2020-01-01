استقر على زجاج سيارته.. ثعبان يثير رعب سائق في الصين (فيديو)

ثعبان
أثار ثعبان ضخم، رعب سائق سيارة في الصين، بعدما قفز على مقدمة السيارة حتى استقر على الزجاج الأمامي لها، حيث حاول عدة مرات الوصول للسائق الأمر الذي أصابه بالفزع.
ووقع الحادث، أمس الخميس، في أحد الطرق بمدينة سوينينج، التابعة لإقليم سيتشوان الصيني، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن صحيفة "الشعب" الصينية.
وتداولت الصحيفة مقطع فيديو، والذي ظهر الثعبان خلاله يحاول التسلق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يقول سائقها "كيف وصلت إلى هنا؟".
والجدير بالذكر أن الأمر بعدما استقر على جانب أحد الطرق، ليقوم شخص آخر بإبعاده، مستخدمًا عصا طويلة.
قالت دراسة علمية جديدة إن الفيروس التاجي القاتل كورونا، الذي يجتاح العالم، يمكن أن ينتشر في الهواء ويبقى معديًا لساعات.
بين الهزل والجد انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد وجود روائح عطرية فى الهواء، استشعرها أهالى محافظة الإسكندرية، ومن بعدهم مواطنون فى بورسعيد
وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
يشتكي الكثيرون من انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، ويشرح أستاذ بالبحوث الزراعية السبب وكيفية التخلص منهما كما يلي
"الحمى والسعال وضيق التنفس" أعراض باتت معروفة عن فيروس كورونا المستجد
تعليقات الفيسبوك