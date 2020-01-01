استقر على زجاج سيارته.. ثعبان يثير رعب سائق في الصين (فيديو)

01:38 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
ثعبان

ثعبان

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

طوله 4 أمتار ونصف.. ثعبان ضخم يهاجم طفلا ويحاول جره خارج المنزل

طوله 4 أمتار ونصف.. ثعبان ضخم يهاجم طفلا ويحاول جره خارج المنزل

فيديو.. هندي يقفز في بئر بعمق 50 قدما لإنقاذ ثعبان

فيديو.. هندي يقفز في بئر بعمق 50 قدما لإنقاذ ثعبان

إصابة شخص بسبب لدغة ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعي بالسنطة

إصابة شخص بسبب لدغة ثعبان أثناء عمله بمحطة إرسال إذاعي بالسنطة

كانت بتربيه مع 140 غيره.. ثعبان يلتف حول عنق امرأة ويقتلها خنقا

كانت بتربيه مع 140 غيره.. ثعبان يلتف حول عنق امرأة ويقتلها خنقا

أثار ثعبان ضخم، رعب سائق سيارة في الصين، بعدما قفز على مقدمة السيارة حتى استقر على الزجاج الأمامي لها، حيث حاول عدة مرات الوصول للسائق الأمر الذي أصابه بالفزع.

ووقع الحادث، أمس الخميس، في أحد الطرق بمدينة سوينينج، التابعة لإقليم سيتشوان الصيني، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن صحيفة "الشعب" الصينية.

وتداولت الصحيفة مقطع فيديو، والذي ظهر الثعبان خلاله يحاول التسلق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يقول سائقها "كيف وصلت إلى هنا؟".

والجدير بالذكر أن الأمر بعدما استقر على جانب أحد الطرق، ليقوم شخص آخر بإبعاده، مستخدمًا عصا طويلة.

الأكثر قراءة

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

دراسة تفجر مفاجأة: كورونا ينتشر عبر الهواء ويظل معديا لساعات

قالت دراسة علمية جديدة إن الفيروس التاجي القاتل كورونا، الذي يجتاح العالم، يمكن أن ينتشر في الهواء ويبقى معديًا لساعات.
أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

أزهار فصل الربيع بريئة من روائح الفل والياسمين

بين الهزل والجد انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد وجود روائح عطرية فى الهواء، استشعرها أهالى محافظة الإسكندرية، ومن بعدهم مواطنون فى بورسعيد
الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

الولايات المتحدة توصي بسحب دواء "زنتاك" فورا من الأسواق

وأوصت الهيئة في هذا الإطار باللجوء إلى أدوية أكثر أمانا مثل فاموتيدين (Pepcid) أو سيميتيدين (Tagamet) أو إيزوميبرازول (Nexium) أو لانسوبرازول (Prevacid)
"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

يشتكي الكثيرون من انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، ويشرح أستاذ بالبحوث الزراعية السبب وكيفية التخلص منهما كما يلي
أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

أعراض جديدة لكورونا.. آثار الفيروس تصل إلى الدماغ أيضا

"الحمى والسعال وضيق التنفس" أعراض باتت معروفة عن فيروس كورونا المستجد