استقر على زجاج سيارته.. ثعبان يثير رعب سائق في الصين (فيديو)

أثار ثعبان ضخم، رعب سائق سيارة في الصين، بعدما قفز على مقدمة السيارة حتى استقر على الزجاج الأمامي لها، حيث حاول عدة مرات الوصول للسائق الأمر الذي أصابه بالفزع.

ووقع الحادث، أمس الخميس، في أحد الطرق بمدينة سوينينج، التابعة لإقليم سيتشوان الصيني، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن صحيفة "الشعب" الصينية.

وتداولت الصحيفة مقطع فيديو، والذي ظهر الثعبان خلاله يحاول التسلق على الزجاج الأمامي للسيارة، بينما يقول سائقها "كيف وصلت إلى هنا؟".

والجدير بالذكر أن الأمر بعدما استقر على جانب أحد الطرق، ليقوم شخص آخر بإبعاده، مستخدمًا عصا طويلة.