بعد إصابتها بالفيروسين.. هند البحرينية: كورونا أسهل من إنفلونزا الخنازير

10:11 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
الفنانة البحرينية هند

الفنانة البحرينية هند

كتب: محمود الرفاعى

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كشفت الفنانة البحرينية «هند»، أول فنانة بالوطن العربى تُصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن السبب الرئيسى وراء إصابتها بالفيروس هو قيامها برحلة سياحية إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت «هند» لـ«الوطن»: «أصبت بفيروس كورونا خلال زيارتى لمدينة برشلونة الإسبانية، بعد أن تمت دعوتى مع كبار الشخصيات «VIP» لمشاهدة مباراة ريال مايوركا مع برشلونة ضمن فعاليات الدورى الإسبانى، وكان من المفترض أن أشاهد المباراة وأنزل ساحة الملعب لكى ألتقط صوراً مع اللاعبين، لكن للأسف لم تُقم المباراة، وأصبت بالفيروس».

وتابعت: «لم تظهر علىّ أى علامات للمرض، سوى أن درجة حرارتى كانت مرتفعة أثناء هبوطى فى مطار البحرين، ومنها اكتشفت المرض وعلى أثره تم نقلى إلى مستشفى إبراهيم خليل بالعاصمة البحرينية المنامة». مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة ولا تشعر بأى تعب سوى سعال بسيط، ومن المفترض أن تمكث فى البيت لمدة 14 يوماً دون خروج. وطالبت جمهورها بالالتزام بتعليمات الحكومات، لأن الفيروس يمكن أن يصيب عدداً هائلاً من الناس دون أن تظهر عليهم أعراض. وعن مكوثها فى الحجر الصحى، قالت: «لكونى لم أشعر بألم أو وجع، كنت أعيش حياتى فى الحجر الطبى بسهولة ويسر، كنت أقضى وقتى فى الدردشة مع جمهورى عبر إنستجرام وسناب شات، والمكالمات مع أسرتى».

وكشفت «هند» أنها كانت أيضاً من المصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير: «ربما أنا من الفنانات القلائل اللاتى أصبن بمختلف الفيروسات الشهيرة، فمنذ ما يقرب من 10 سنوات أصبت بفيروس إنفلونزا الخنازير، لكن بالمقارنة بين المرضين، فكورونا أسهل فى أعراضه وشفائه من الخنازير، فأنا مررت بأيام وظروف عصيبة أثناء العلاج والشفاء من إنفلونزا الخنازير، وأدعو الله بألا يكتب على أحد تلك الأمراض والفيروسات الخطيرة، وأن يحفظ وطننا العربى منها».

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