"إنستجرام" يطلق خاصية للتفاعل مع صلاح وميسي عبر الواقع المعزز

09:32 م | الخميس 02 أبريل 2020
صلاح وميسي

صلاح وميسي

كتب: مصطفى الصبري

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أطقل موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، لمستخدميه ميزة جديدة تمكنهم من التفاعل مع بعض نجومهم المفضلين في عالم كرة القدم، من منازلهم خلال العزلة بسبب فيروس كورونا، من خلال لعبة تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

وصار الأن من المتاح لمستحدمي "إنستجرام"، التواصل مع نجوم العالم في كرة القدم أمثال محمد صلاح وليونيل ميسي وبول بوجيا ورحيم سترلينج، من خلال لعبة واقع معزز أطلقتها المنصة التابعة لفيسبوك، بحسب صحسفة "ميرور" البريطانية.

جاء ذلك تزامنا مع وقف الأنشطة الرياضية والحاجة إلى البقاء في المنازل، تعاونت إحدى شركات المياة الغازية مع نجوم كرة القدم لإعطاء المعجبين فرصة للتفاعل معهم أثناء إجراءات العزل المنزلي وإعطاءهم فرصة الاستمتاع بجزء من اللعبة الجميلة.

وأوضح الصحيفة أن كل ما يحتاج إليه المعجبون هو الدخول إلى حساب شركة المياة الغازية عبر "إنستجرام" "PepsiFootball"، والنقر فوق علامة التبويب الخاصة بفلتر التصوير الموجود في المنتصف لفتح الصور المصغرة لنجوم كرة القدم ليو ميسي ومحمد صلاح وبول بوجبا ورحيم سترلينج.

وأشارت إلى أنه يسمح لفلتر التصوير الجديد لعشاق الرياضة، بالدخول في تحدي مع نجومهم المفضلين ومشاركة أعلى نتائجهم عبر "إنستجرام ستوري".

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