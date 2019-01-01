تجار سوق العبور "ضد الغلاء": البيع بالقفص

10:04 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
أصحاب المبادرة داخل السوق

أصحاب المبادرة داخل السوق

كتب: مها طايع

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فى الوقت الذى استغل فيه البعض الأزمة برفع الأسعار، قام تجار الخضار والفاكهة فى سوق العبور، بتدشين مبادرة «ضد الغلاء»، مراعاة للمواطنين، خاصة أصحاب العمالة اليومية الذين فقدوا أعمالهم بسبب فيروس كورونا.

«البيع بالقفص وبسعر الجملة»، شعار رفعه تجار السوق، يوم الأربعاء من كل أسبوع، لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين فى هذه الفترة، وحسب رجب سعيد، أحد تجار الخضار، وأول المنضمين إلى هذه المبادرة، فقد شهد الإقبال ارتفاعاً ملحوظاً، وكل مجموعة من الزبائن اتفقوا على شراء قفص أو شوال وتوزيعه فى ما بينهم، وهناك من اشترى بمفرده للتخزين لشهر رمضان: «من أول يوم فى الأزمة وكل تجار السوق رافضين استغلال الناس برفع الأسعار، بنبيع بنفس الأسعار، ودلوقتى عاملين مبادرة البيع بالجملة علشان استغلال تجار التجزئة للناس»، مؤكداً أن سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، والشوال بـ75 جنيهاً، والطماطم بـ5 جنيهات، والقفص بـ75 جنيهاً، والباذنجان بـ7 جنيهات، والكرتونة بـ330 جنيهاً: «كل ما البيعة كانت بالشوال أو القفص السعر بيكون أقل».

لا يشترط محمود عبده، أحد تجار السوق، على زبائنه الشراء بكميات كبيرة: «الناس هى اللى بتشترى كتير علشان ماتخرجش فى فترة الحظر، ده غير التخزين لرمضان، وسواء اشتروا بالجملة أو بالتجزئة أنا مقلل الأسعار علشان إحنا فى أزمة». يبيع «عبده» كيلو السبانخ بـ7 جنيهات، والكوسة 4 كيلو بـ10 جنيهات، والفلفل الأخضر بـ8 جنيهات: «اللى عايز كرتونة من أى حاجة باجهزها له وهو واقف، ده فيه ناس بتحمّل بالـ3 أو 4 كراتين، وفيه ناس بتشترى بالشوال ويقسّموا مع بعض علشان يوفّروا فى سعر الكيلو».

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