فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "لؤلؤة في السماء"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطا، تلك العادة التي نسيتها أجيال حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم الحدوتة الخامسة بعنوان "لؤلؤة في السماء".

هل تعرفين كيف تتكون حبات اللؤلؤ التي ستطوق عنقك؟ حين تتعرض المحارة لأذى وتخترقها ذرات الرمل تشعر بالألم وتبكي، من دموعها تتكون حبات اللؤلؤ التي تماثلك رقة وجمالا.

كوني كالمحار تسكن قاع البحار تواجه العواصف والأخطار، تصنع من الألم الجمال.