"لا تعد ولا تحصى".. تعرف على فوائد تناول مياه البامية

يفضل الكثيرون تناول البامية لمذاقها الجيد وخاصة مع وضع لها الليمون، وما لا يعلمه البعض أنها ليست مجرد خضار، ولكنها تعتبر دواء لعلاج عدد من الأمراض.

وشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية أن تناول البامية بانتظام كل فترة يساعد على العلاج من عدد من الأمراض طبقا لعديد من الدراسات.

وذكر أبو النصر خلال صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، فوائد البامية كما يلي:

- علاج ارتفاع سكر الدم، حيث نُشرت دراسة في عام 2011 تفيد بأن استخدام البامية 30 يوما متتالية يؤدي لانخفاض السكر والدهون في الدم، وأكدت دراسة أخرى في علم 2019 هذا الأمر..

- البامية غنية بفيتامين ك الذي يمنع التكلس في الكلى والشرايين ويقوي العظام والأسنان ويقي من هشاشة العظام.

- تعالج البامية مشاكل القولون سواء الالتهاب أو القولون العصبي.

- تخفف البامية من التوتر.

- مفيدة للجهاز الهضمي.

- تكافح البامية نمو الخلايا السرطانية أي تقي من السرطان.

- ترطب البامية الشعر وفروة الرأس.

- تقي البامية من أمراض الكبد.

- تقلل البامية من الشعور بالتعب والإرهاق.

- تقلل البامية من فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

كيفية استخدام مياه البامية

أوضح أبو النصر أن أفضل طريقة لاستخدامها لعلاج السكر هو مياه البامية من خلال نقع قرون البامية طوال الليل في كوب من المياه وتصفيتها في الصباح وتناولها وستجد النتائج بعد 30 يومًا.