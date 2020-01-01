بسارينة شرطة ومكبر صوت.. شاب يخدع شخصا كسر حظر التجوال: "خد ياجبان"

حالة من الهدوء، في شوارع خالية من المارة، عكست حالة التزام الشعب خلال الأيام الماضية، خوفا من تطبيق العقوبات للمخالفين لساعات الحظر خوفا من تفشي فيروس كورونا، ليكسرها أحد الأشخاص في مقطع طريف تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مقطع فيديو طريف لشاب كسر قانون حظر التجوال

ظهر في مقطع الفيديو أحد الأشخاص يمشي في أحد شوارع القاهرة، غير ملتزم بقرار حظر التجوال، ليقوم بتصويره شاب من "بلكونة شقته" وهو يقول "هما دول اللي موديينا في داهية.. يعني الشعب يشقى ودول ولا يلتزموا ولا نيلة".

وقرر الشاب الذي صور مقطع الفيديو أن يعمل على تخويف الشخص الكاسر لقوانين الحظر، حيث أتى بسرينة الشرطة بصوتها الشهير وجاء بمكبر صوت لكي يصل للشخص، الذي ما إن سمع سارينة الشرطة، حتى أخذ يجري سريعا في الشارع خوفا من أن تقبض الشرطة عليه، ليدخل الشاب في نوبة من الضحك معلقا: "خد يا جبان".