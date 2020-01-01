اليابانيون يلجأون للفاصوليا لطرد الأرواح الشريرة واحتفالا بنهايةالشتاء

06:52 ص | الجمعة 03 أبريل 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: أحمد البهنساوى

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يحتفل اليابانيون اليوم 3 أبريل من كل عام بيوم الفاصوليا أو «سيتسوبون»، وخلال هذا العيد الياباني يتم رمي حبوب الفاصوليا كطقس من الطقوس المرتبطة بهذل اليوم لطرد الأرواح الشريرة حسب معتقداتهم.

لكن بعض التقارير قالت إن موعد وتاريخ العيد الياباني المثبت في موقع ويكيبيديا غير صحيح وأن رمي حبوب الفاصوليا والتي تسمى بالياباني  «ماميه ماكي» هي العادة التي يمارسها اليابانيون أثناء احتفالهم بعيد «سيتسوبون»، كل سنة في 2، 3 أو 4 فبراير، وهذا بمناسبة نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع، كما أنها عادة من ضمن عقيدة «الشنتو» المرتبطة بمهرجانات اليابان.

وبصرف النظر عن تاريخ الاحتفال فإن فقراته تتضمن أن يمسك اليابانيون الفاصوليا ويرمونها في المعابد اليابانية في كل مكان في البلد، اعتقادا منهم بأن الفاصوليا لها دور في طرد الأرواح الشريرة من الحياة وجلب السعادة في كل أرجاء اليابان.

ويرتدي الأباء في هذا اليوم "لبس عفاريت" ويمثلون بأنهم الروح الشريرة، بينما يمسك الأطفال حبات الفاصوليا ويرمونها عليهم ويقولوا باللغة اليابانية ما معناه «يا عفاريت إخرجي يا سعادة تعالي» وهذه الجملة معناها أنهم يطردون الروح الشريرة وينادون على السعادة لكي ترجع و تدب الروح في كل بيوت اليابان. 

ويأكل كل من شارك في هذا اليوم في نهايته فاصوليا، بحيث يأكل حبات فاصوليا بعدد سنين عمره وهذا إعتقاد آخر من اليابانيين إن هذا الفعل سيجعله يتمتع بصحة جيدة وقوة طول السنة بفضل عدد الفاصوليا التي أكلها.

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