"بريطاني تنكر في زي شجرة".. أغرب حيل خرق الحجر الصحي حول العالم

يقع عدد كبير من سكان الكرة الأرضية تحت الحجر الصحي المنزلي، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مما هو عليه حاليًا، إذ أصاب بالفعل ما يقارب المليون شخص حول العالم.

ولكن لأن الملايين يخضعون لنفس الإجراء الوقائي، فمن الصعب للغاية أن يكون جميعهم على نفس درجة الالتزام، إذ سجلت الآلاف من حالات خرق قواعد الحجر الصحي، بالنزول إلى الشارع.

ولم تخلو آلاف حالات الخرق التي سجلت حول العالم، من الوقائع والحالات الطريفة والغريبة أحيانًا، بسبب الحيلة التي قام بها أصحابها للهروب من قبضة الشرطة.

بريطاني يتنكر في زي "شجرة"

في واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بابتكار طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، دون التعرض لأي عقوبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام رجل وزوجته بتصوير جارهم، الذي لجأ لحيلة ارتداء زي شجرة، مستغلا تواجد العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي حولها للهروب من أنظار السلطات الحكومية هناك.

وأظهر مقطع الفيديو الذي قاما بتصويره "نيكولاس موراي ومادلين ماي ديفيز"، قيام جارهم بالجلوس بجانب أحد الأشجار وهو يرتدي زي شجرة، قبل أن يعبر الطريق بطريقة كوميدية ليأخذ هيئة شجرة بالطريق، ثم عاد مجددًا من خلال الزحف والدوران على الأرض، قبل أن يظهر مجددًا وهو يحمل شنطة يبدو أن بها بعض المشتريات التي قام بإقتنائها من الخارج.

إسباني يلقي القمامة بزي "ديناصور"

وفي إسبانيا كان الأمر أكثر طرافة، إذ رصدت كاميرات المراقبة شخصًا متنكرا في زي ديناصور، إذ استهدف رمي القمامة ومن ثم عاد أدراجه من جديد.

تحايل "الديناصور" على الشرطة لخرق حظر التجول لم يمر مرور الكرام، إذ قابلته أحد سيارات الشرطة، حيث أظهر الفيديو تحدثه مع أحد الضباط.

الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية تعلق على فيديو لشخص خرج لرمي القمامة مرتدياً زي ديناصور، بعد الحظر الجزئي المفروض على المواطنين بسبب كورونا، إذ غرّد حساب الشرطة الرسمي: "يُسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات".???? pic.twitter.com/3X2jX1QvP8 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) March 20, 2020

وعلقت الشرطة الإسبانية عبر حسابها على تويتر: "يسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات".

التظاهر بالموت في الهند

التحايل على قرارات حظر التجول، أخذ منحى أخر تمامًا في الهند، إذ تظاهر 4 رجال بأنهم موتى، حتى لا يلقى القبض عليهم، في محاولة باءت بالفشل في النهاية.

حكيم دين رجل هندي يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يعالج من إصابة في الرأس بأحد المستشفيات، قبل أن يقترح عليه سائق سيارة إسعاف أن يتظاهر بالموت لتجاوز نقاط تفتيش الشرطة هو و3 رجال آخرين، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وكشفت الشرطة الهندية، أن السائق والـ4 رجال، سافروا أكثر من 160 كيلومترا في سيارة الإسعاف، متجاوزين العديد من نقاط التفتيش بتظاهرهم الموت، إلا أنهم كشفوا في نقطة التفتيش الأخيرة قبل الوصول لوجهتهم، ليلقى القبض عليهم.