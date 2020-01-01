"الكيلو بـ3 جنيه".. مبادرة "أحمد" وأخوته لمواجهة جشع التجار خلال الحظر

03:02 ص | الخميس 02 أبريل 2020
"الكيلو بـ3 جنيه".. مبادرة "أحمد" وأخوته لمواجهة جشع التجار خلال الحظر

"الكيلو بـ3 جنيه".. مبادرة "أحمد" وأخوته لمواجهة جشع التجار خلال الحظر

كتب: ماريان سعيد

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مباردة بدأت بمشاجرة بسبب 2 كيلوجرام من الطماطم بسعر 20 جنيها الذي لفت نظر أحمد عاشور تاجر خضروات جملة الجملة، لجشع التجار في منطقة العمرانية بالجيزة استغلالا لفترة الحظر والعزل المنزلي الذ يتشهده مصر ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

يقول أحمد عاشور، تاجر خضروات جملة الجملة، في حديثه لـ"الوطن"، إن يوم الخميس الماضي، تعرض لموقف دفع للتفكير في هذه المباردة حين طلبت منه زوجته شراء 2 كيلو طماطم في طريق عودته للمنزل، وحينها تفاجأ أن سعر الكيلو 10 جنيها وبموجب معرفته بأسعار السوق اعترض على البائع الذي تشاجر معه، ويقول: "سعر قفص الطماطم 70 جنيها تقريبا،  مما يجعل البيع بـ10 جنيهات استغلال بمضاعفة الأسعار.

كان الاستغلال واضحا في المشهد الذي دفع "أحمد"، لحل ما يتعرض له المواطنين من مضاعفة أسعار السلع، وبدأ فورا تنفيذ مع يوم الجمعة بوضع خطة لبيع كافة الخضروات بسعر موحد 3 جنيهات للكيلو مع مراعات المحتاجين بإعطائهم ما يطلبون مجانا، وبدأت بالفعل في إعداد المكتب الخاص بتجارته أسفل منزله لوضع الخضروات وتحدث مع أخوته وأبنائهم الشباب عن المباردة التي رحبوا بها جدا، وساعدوه فيها.

تحول يوم "أحمد" منذ ذلك الموقف إلى عمل فقط، فالرجل الذي كان يستيقظ فجرا للذهاب إلى تجارته بسوق جملة الجملة أصبح ينهي عمله ويذهب للتسوق وشراء الخضروات وتأجير سيارة نصف نقل لإيصالها للعمرانية بمساعدة شباب العائلة ليعود بعدها ليقف لبيع الخضروات لأهالي المنطقة بأسعار جملة الجملة، ما وجد ترحيبا من أهالي المنطقة الذين بادروا بالمساعدة أن أتيحت فرصة.

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