صور وفيديو.. الحيوانات تجتاح الشوارع حول العالم بسبب كورونا

02:34 ص | الخميس 02 أبريل 2020
الماعز في شوارع ويلز

الماعز في شوارع ويلز

كتب: حسن شحاته

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لجأت العديد من الدول إلى فرض حجر صحي على المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأمر الذي دفع بعض الحيوانات إلى التجول في الطرق الخالية من السكان، وكان آخرها ظهور خنازير برية في المغرب.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو تظهر عشرات من الخنازير البرية تجوب شوارع بعض المدن المغربية في ظل فرض الحجر الصحي بالبلاد، وذلك بحثًا عن الطعام.

والتقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ما ياقرب 30 خنزيرًا بريًا، في مدينة إفران بالمغرب، كما شهدت قرى منطقة أطلس ظهور الخنازير في العديد من الأحياء هناك، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لتجول الحيوانات في الشوارع بالآونة الأخيرة، حيث قامت مجموعة من الماعز الجبلية بالسيطرة على بلدة "لاندودنو" بشمال مدينة ويلز البريطانية، من خلال التنزه في الشوارع الخالية، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

والتقط المراسل بصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، أندرو ستيورات، بعض الصور للماعز التي انطلقت في المدينة حيث كانت تتنزه في الحدائق وتأكل الأعشاب، واتصل بالشرطة.

ظهور أسد في شوارع تشيلي

وشهدت تشيلي، ظهور أسد في شوارعها، قبل أن تنجح الشرطة التشيلية في الإمساك به بعد 3 ساعات من تجوله بالشوارع الخالية من السكان، بسبب فرض حظر التجوال هناك للحد من انتشار كورونا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

انتشار القرود في شوارع تايلاند

كما شهدت شوارع منطقة "لوبوري" بوسط تايلاند، انتشار مئات القرود، وسط شجار عنيف بينها، من أجل الحصول ولو على "موزة واحدة"، بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أعداد السياح الذين عادة ما يجلبون لهم الطعام بشكل كبير، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ظهور طواويس في مدريد

ورصد سكان مدينة مدريد، مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.

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