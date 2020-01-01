في ذكرى اختراع النسكافيه.. معلومات لا تعرفها عن المشروب الشائع

مر أكثر من 50 عاما على بداية اختراع مشروب النسكافيه الذي لا يستغنى عنه الكثير من الأشخاص حول العالم، ففي مثل هذا اليوم من عام 1867 تم اختراع المشروب الصباحي الذي "يعدل مزاج الناس" وفق اعتقادهم.

كيف تم اختراع النسكافيه

وكان السر وراء اختراع المشروب الذي أحدث ثورة في شرب القهوة حول العالم، هو "هنري نستله" الكيميائي الألماني المقيم في سويسرا حين اخترع حليب أطفال مجفف، والثاني حين اخترع الكيميائي الياباني "سالوري كاتو" عام 1901، أول قهوة فورية، وتم تسويقها وبيعها، إلا أن ذلك لم ينجح.

مرت السنوات على الاختراعين، وزاد فائض محصول البن في البرازيل، فقاد "ماكس مورجنثالر" حينها مشروعًا لاستغلال ذلك البن، حيث انتهى بعد 8 سنوات بـ"Nescafe".

وفي عام 1930، بدأ هنري نستله في تطوير ماركة القهوة الفورية بمبادرة من الحكومة البرازيلية، للمساعدة في الحفاظ على الفائض الكبير من محصول البن البرازيلي السنوي، وقدمت نستلة المنتج الجديد تحت اسم "نسكافيه" في 1 أبريل عام 1938 في سويسرا، ويأتي الاسم من دمج كلمتي NESTLÉ وCAFÉ.

فوائد النسكافيه

يعزز النسكافيه وظائف الدماغ، كما يزيد معدلات الحرق، ويقلل فرصة الإصابة بالأمراض مثل الزهايمر، بالإضافة إلى أنه يحسن صحة الكبد.

وكشفت دراسات سابقة بحسب "سوتنك" أن مادة الكافيين الموجودة بالقهوة والنسكافية، لها نتيجة فعالة في حل مشكلات العلاقة الزوجية الجنسية.

أضرار النسكافيه

أما الإسراف في تناول النسكافيه، والزيادة عن شرب ما يعادل 4 فناجين قهوة بمعلقه بن واحدة يوميا، يضر الجسم ويؤدي إلى الاضطرابات ومشاكل في النوم، وزيادة معدل نبضات القلب، ورفع ضغط الدم، والإصابة بالصداع.