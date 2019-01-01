"لو بتركب المترو يوميا".. خطوات للحماية من عدوى كورونا

لا أحد يستغني عن استقلاله يوميا، فهو الملاذ الأسرع والآمن عن كافة المواصلات الأخرى، ولكن في هذه الفترة قد يكون محل خوف وقلق بالنسبة للكثيرين مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم، لذا يجب على ركاب المترو يوميا اتباع تعليمات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل المواصلات العامة.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب المناطق الحارة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، بعض النصائح التي تحميك من الإصابة بفيروس كورونا عند استقلال المترو يوميا خاصة قبل فرض ساعات الحظر، وما يشهده المترو من تكدس.

طرق الوقاية من كورونا عند ركوب المترو

عدم القرب من الشخص المصاب بالإنفلونزا خاصة خلال العطس أو السعال، والحرص على وجود مسافة جيدة بينك وبين الآخرين.

تغطية الفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية.

عدم لمس مقابض أبواب عربات المترو نهائيا حيث يظل الفيروس في الهواء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم يسقط على الأسطح، ويظل نشطًا على الأسطح لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أعمدة المترو.

عدم لمس المصاعد بالمترو، والحواجز الموجودة على جانبي سلالم المحطات.

عدم الركوب من الباب الأمامي، واستبداله بالخلفي.

اصطحاب الكحول في حقيبتك، والحرص على رش يديك باستمرار، مع الحرص على غسل اليدين عقب النزول من المترو مباشرة.

استعمال بطاقات المترو الشهرية أفضل من شراء التذاكر يوميًا.